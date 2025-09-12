Lietuvos vadovai džiaugiasi nauja iniciatyva: „Apsaugo nuo Kremliaus neapgalvotų veiksmų“

„Kiekvienas sąjungininkų teritorijos centimetras yra saugomas – sausumoje, jūroje ir ore“, – penktadienį socialiniame tinkle „X“ skelbė G. Nausėda.
„Nauja NATO budrumo operacija „Eastern Sentry“ stiprina mūsų oro gynybą ir apsaugo Rytų flangą nuo Kremliaus neapgalvotų veiksmų“, – akcentavo jis.
K. Budrys: greitas, ryžtingas atsakas
Tuo metu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikino, kad toks NATO sprendimas yra greitas ir ryžtingas atsakas į pastaruosius incidentus, kai Rusija pažeidžia Aljanso valstybių oro erdvę.
„Greitas, ryžtingas ir tiksliai ten, kur reikia. Mes stipriname Rytų flangą, nes Aljansas yra tiek stiprus, kiek stiprus yra pažeidžiamiausias jo taškas. Mes stipriname integruotus oro ir sausumos pajėgumus, kad užtikrintume ne tik gynybą, bet ir nepažeidžiamumą. Atgrasymas yra geriausia gynyba“, – socialiniame tinkle „X“ dėstė K. Budrys.
D. Šakalienė: suteiks formatą testuoti savo platformas
Savo ruožtu krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė tikina, kad „Eastern Sentry“ suteiks formatą testuoti pajėgumus realiomis grėsmės sąlygomis.
„Prieš savaitę išsakiau prašymą dėl „Baltic Sentry“ tipo operacijos Rytų flango oro gynybos sustiprinimui Vyriausiajam sąjungininkų pajėgų Europoje vadui. Vakar aptarėme tai Vilniuje. Žinau, kad tą pačią iniciatyvą išsakė Lenkija Briuselyje. Šiandien išėjo bendra Baltijos gynybos ministrų pozicija. Ir turime rezultatą“, – žurnalistams perduotame komentare teigė D. Šakalienė.
„Jau dislokuoti pajėgumai bus labiau suintegruoti ir sustiprinti papildomais oro ir oro gynybos pajėgumais taip pat bus prijungti eksperimentinėje fazėje esantys pajėgumai, kurios kuruoja NATO Transformacijos vadavietė (angl. Allied Command Transformation). „Eastern Sentry“ suteiks formalų formatą testuoti savo platformas ne savo poligonuose ar uždaruose koviniuose centruose, o realiomis grėsmės sąlygomis, realioje vietovėje su realiais taikiniais“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta anksčiau, reaguojant į šią savaitę įvykusį Rusijos bepiločių orlaivių įsiveržimą į Lenkijos oro erdvę, M. Rutte pranešė, kad NATO inicijuoja „Eastern Sentry“ misiją. Ja siekiama stiprinti Rytų flango gynybą.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų, vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą.
