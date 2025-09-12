Orai
Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. rugsėjo 12 d. 17:56
Po incidento Lenkijoje K. Budrys įvertino reikšmingus NATO žingsnius: neturėtų praleisti progos
2025 m. rugsėjo 12 d. 17:56
Politika.lt, Edmundas Jakilaitis
Lrytas Premium nariams
Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad net jei į Lenkiją įskridę dronai buvo netyčinis veiksmas, NATO neturėtų praleisti progos tinkamai sureaguoti.
Edmundas Jakilaitis
Kęstutis Budrys
Užsienio reikalų ministerija (URM)
