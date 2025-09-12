S. Skvernelis apie Lenkijos sprendimą uždaryti sieną su Baltarusija: jie pasielgė teisingai

„Manau, kad lenkai pasielgė teisingai, kadangi jie greičiausiai patyrė provokaciją, kurią dabar bandoma pridengti kažkokiomis klaidomis. Tai buvo tiesiog testas Lenkijos oro gynybai, Lenkijai, kaip valstybei, Lenkijos valdžios politikams, ar jie turi tarp kojų tam tikrus elementus ir valią“, – penktadienį „Žinių radijui“ sakė buvęs Seimo pirmininkas.
„Tai tikrai Lenkija tą pademonstravo ir, aišku, atsakas turi būti pilnas. Manau, kad jų sprendimas yra labai logiškas, teisingas ir griežtas. Po šio sprendimo Lenkija greičiausiai daugiau nebus testuojama“, – pridūrė jis.
Tiesa, S. Skvernelis pažymi, jog jam abejonių kelia Lietuvos valdžios atstovų gebėjimas reaguoti į panašias provokacijas – tam jiems esą gali neužtekti ryžto bei valios.
„Kalbant apie mūsų sieną, panikos tikrai nereikia skleisti. Man atrodo, sienos režimas yra sustiprintas. Visos tarnybos yra pasirengusios. Dėl mūsų tarnybų (…) aš esu ramus“, – pažymėjo demokratų lyderis.
„Aišku, man nerimą kelia mūsų politikai. Ar tie, kurie turėtų priimti sprendimus, turės tos valios, stuburo ir ryžto, jeigu reikės deramai atsakyti į vieną ar kitą provokaciją“, – pridūrė S. Skvernelis.
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų, vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą, virš savo teritorijos numušė keliolika rusiškų dronų.
Lenkijai paskelbus apie šį incidentą, Vokietija nusprendė didinti savo įsipareigojimus rytiniame NATO sparne, naikintuvais vykdydama papildomas stebėjimo operacijas.
