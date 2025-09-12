S. Skvernelis apie R. Žemaitaičio registruojamus prekės ženklus: reikėjo dar velnio lašų – būtų komplektas iš išgerti, ir užkąsti

„Galbūt (R. Žemaitaitis – ELTA) nemato šviesios savo politinės ateities. O gal atvirkščiai – partijai trūksta lėšų, kilo daug klausimų dėl jų finansavimo, kurie dar nėra atsakyti. Todėl gal ir atsidarys gamybos linija „Nemuno dešra“, žmonės gal pirks ir tokiu būdu prisidės prie bendro gėrio“, – penktadienį „Žinių radijuje“ ironizavo S. Skvernelis.
„Jeigu yra dešra ir duona, tada pagal juos turėtų dar būti užregistruoti ir „Nemuno velnio lašai“ kokie nors, nes tada būtų pilnas komplektas – ir išgerti, ir užkąsti“, – juokavo politikas.
Penktadienį „Verslo žinios“ paskelbė apie R. Žemaitaičio kreipimąsi į Patentų biurą. „Aušrietis“ portalui aiškino, kad registruoja naujus prekės ženklus tam, kad galėtų juos panaudoti ateityje sukurtiems produktams.
„Esu kulinaras, kuriu produktus, mano sukurtus technologinius sprendimus, patiekalų korteles vis dar naudoja kai kurie restoranai. Tie nauji vardai registruojami tam, kad kada nors ką nors sukūręs galėčiau juos panaudoti“, – sakė parlamentaras.
ELTA primena, kad praėjusių metų rudenį vykusiuose Seimo rinkimuose naujai įkurta R. Žemaitaičio vadovaujama partija iškovojo 20 mandatų ir XIX-ojoje Vyriausybėje dirbo kartu su S. Skvernelio atstovaujama demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ bei socialdemokratais.
Remigijus ŽemaitaitisNemuno aušraSaulius Skvernelis
Rodyti daugiau žymių