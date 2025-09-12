Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
V. Čmilytė-Nielsen ketvirtai kadencijai perrinkta Liberalų sąjūdžio pirmininke

2025 m. rugsėjo 12 d. 19:49
Pasibaigus balsavimui Liberalų sąjūdžio pirmininko rinkimuose, paaiškėjo, kad liberalai ketvirtajai kadencijai perrinko dabartinę lyderę Viktoriją Čmilytę-Nielsen.
V. Čmilytę-Nielsen palaikė 86,51 proc. balsavusių partijos narių. Kitas kandidatas – Plungės rajono meras, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis – surinko 13,49 proc. balsų.
Iš viso rinkimuose dalyvavo 65,69 proc. balsavimo teisę turinčių Liberalų sąjūdžio narių.
„Dabar būti liberalu, ginti liberalias vertybes, būti atsvara politikos klounams ir rėksniams yra svarbu. Reikia grąžinti į politiką pagarbą žmonėms ir faktams. Kartu su bendraminčiais stiprinsime liberalias vertybes ir sieksime, kad Liberalų sąjūdis išliktų stipriausia patikima, modernia ir atsakinga liberalia politine jėga. Ateitis yra liberali!“, – pranešime spaudai cituojama V. Čmilytė-Nielsen.
Rinkimų rezultatai bus tvirtinami rugsėjo 20 d. vyksiančiame Liberalų sąjūdžio suvažiavime.
Liberalų sąjūdžio pirmininkas renkamas dvejų metų kadencijai.
V. Čmilytė-Nielsen Liberalų sąjūdžiui pradėjo vadovauti 2019 metais. Vėliau politikė buvo perrinkta dar dviem kadencijoms.
