V. Kondratovičius: įvykus provokacijoms, Lietuva staigiai uždarytų sieną su Baltarusija

„Jeigu atsitiks (provokacija – ELTA), mūsų pasienio vadas yra pasiruošęs iš karto tą pačią minutę duoti leidimą uždaryti sieną. (...) Jeigu kažkas atsitinka, dronas ar provokacija, arba pamatysime kažkokį neaiškų ar padidintų pajėgų judėjimą šalia mūsų sienos, mes tai galime padaryti“, – penktadienį LRT radijui teigė V. Kondratovičius.
Pasak jo, vėliau sprendimą uždaryti sieną ilgesniam laikotarpiui turėtų priimti Vyriausybė.
Paskirtasis ministras akcentavo, kad Lietuvos siena su Baltarusija jau dabar yra aktyviai stebima, o reikiamos vietos – fortifikuotos.
„Tose vietose yra padidinta kontrolė. Mes tą darome ir vertiname visas rizikas, kurios gali atsitikti. Kalbėjau vakar su Latvijos vidaus reikalų ministru, jų pozicija ir mūsų pozicija šiandien yra toliau kontroliuoti ir dėti tas priemones, kurios yra adekvačios šiai situacijai“, – sakė jis.
V. Kondratovičius taip pat pridūrė, kad Lenkijos sprendimas uždaryti sieną sukėlė daug nerimo Europos Sąjungos (ES) piliečiams, kurie nespėjo išvykti iš Baltarusijos.
„Jeigu mes uždarome sieną šiandien, viskas, jie yra nevilty, jie yra palikti“, – pabrėžė jis.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas antradienį paskelbė, kad uždaroma siena su Baltarusija, reaguojant į būsimas bendras Rusijos ir Baltarusijos karines pratybas „Zapad“.
Pratybos „Zapad-2025“ vyks rugsėjo 12–16 d.
ELTA primena, kad trečiadienio rytą Lenkijos ginkluotosios pajėgos numušė dronus virš savo teritorijos po pakartotinių oro erdvės pažeidimų, vykstant Rusijos atakai prieš Ukrainą.
