Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Virš Baltijos jūros – Rusijos orlaivių pažeidimai: du kartus buvo pakelti NATO naikintuvai

2025 m. rugsėjo 13 d. 20:04
Karolina Konopackienė
Rusijos orlaiviams šeštadienį pažeidus skrydžių taisykles skrendant virš Baltijos jūros, buvo pakelti NATO naikintuvai, pranešė Lietuvos kariuomenė.
Daugiau nuotraukų (1)
Anot jos, NATO naikintuvai buvo pakelti du kartus.
„Jie kilo atpažinti ir lydėti skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos Federacijos orlaivių. Abudu atvejai nebuvo susiję su Lenkijoje taikomomis prevencinėmis priemonėmis dėl dronų smūgių grėsmės Ukrainos vakariniuose regionuose“, – pranešė kariuomenė.
Rusų orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių ir be skrydžio planų.
ELTA primena, kad penktadienio rytą prasidėjo bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad“.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, iš viso šiose pratybose planuoja dalyvauti apie 30 tūkst. karių. Baltarusijoje laukiama iki 8 tūkst. ir Kaliningrade – iki 4 tūkst. karių, pratybų tikslas – pademonstruoti galią Vakarams.
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)RusijaLietuvos kariuomenė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.