VSAT vadas: situacija pasienyje stabili, provokacijų kol kas nebuvo fiksuota

„Situacija prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos iš esmės nepasikeitė. Galiu teigti, kad situacija yra stabili. Mūsų pareigūnai nefiksuoja aktyvumo pasienio ruože iš Baltarusijos Respublikos pusės. Taip pat situacija išlieka rami ir prie Rusijos ir Lietuvos sienos ties Kaliningrado sritimi“, – šeštadienį LRT radijui sakė R. Liubajevas.
„Provokacijų kol kas irgi nebuvo fiksuota – nei prie Baltarusijos, nei prie Rusijos Federacijos sienos“, – patikino jis.
Taip pat, pasak VSAT vado, Lenkijai laikinai uždarius sieną su Baltarusija, Lietuvos pasienyje nėra fiksuojama išaugusių judėjimo srautų.
„12-os valandos informacija Medininkų pasienio kontrolės punkte ir Šalčininkų pasienio kontrolės punkte – visiška tyla. Medininkuose krovinių transporto eilėje visiškai nefiksuojama, taip pat ir Šalčininkuose“, – sakė pasieniečių vadovas.
„Jeigu kalbėsime apie atvykstančių į Lietuvos Respubliką srautus iš Baltarusijos Respublikos (...), situacija iš esmės įprasta. Būtų galima fiksuoti nedidelį transporto priemonių mažėjimą – ypatingai Šalčininkų kontrolės punkte“, – tvirtino jis, nurodydamas, kad situacija yra kontroliuojama.
ELTA primena, kad penktadienio rytą prasidėjo bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad“.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, iš viso šiose pratybose planuoja dalyvauti apie 30 tūkst. karių. Baltarusijoje laukiama iki 8 tūkst. ir Kaliningrade – iki 4 tūkst. karių, pratybų tikslas – pademonstruoti galią Vakarams.