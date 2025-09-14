J. Sabatauskas pasiūlė, kaip ištaisyti „čekutininkams“ skirtų BK pataisų prieštaravimą Konstitucijai

„Siūlau neskirstyti politikų veiksmais padarytos žalos į turtinę ir neturtinę. Pritarus mano pasiūlymui, būtų numatyta atsakomybė už didelę žalą, tai apimtų turtinę ir neturtinę žalą“, – Eltai sakė pasiūlymą BK pataisoms įregistravęs politikas.
Pritarus jo iniciatyvai, baudžiamoji atsakomybė būtų taikoma piktnaudžiavusiam tarnybine padėtimi arba įgaliojimus viršijusiam valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, jeigu dėl to „didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo“.
Pasiūlymą BK pataisoms įregistravęs politikas iš esmės siūlo palikti dabar galiojantį reguliavimą, tačiau su tam tikromis pataisomis. Beje, J. Sabatauskas siūlo už piktnaudžiavimo veiksmais padarytą didelę žalą nuo 5 iki 3 metų sumažinti laisvės atėmimo trukmę.
Už piktnaudžiavimą, siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, jis siūlo sumažinti laisvės atėmimą nuo 7 iki 6 metų.
„Praktiškai siūlau sugrįžti į dabartinę BK redakciją, šiek tiek švelninant sankcijas. Praktika rodo, kad tokiais atvejais laisvės atėmimo bausmė itin retai yra taikoma. Iš esmės tokiose bylose realiai taikomos tik baudos“, – sakė J. Sabatauskas.
Politikas nesiėmė vertinti, ar jo pasiūlymas nuimtų šiuo metu esančias įtampas ir nepasitenkinimą dėl „čekutininkų“ reguliavimo.
„Nežinau, ar tų įtampų neliktų, kas yra nepatenkintas ir toliau galės būti nepatenkintas. Esmė tokia: yra Teisės departamento pastabos dėl galimo BK pataisų prieštaravimo Konstitucijai. Įvertinęs jas, teikiu projektą, kuris, mano nuomone, šią problemą išspręstų“, – sakė socialdemokratas J. Sabatauskas.
Beje, panašų pasiūlymą BK pataisoms yra įregistravęs ir liberalas Vitalijus Gailius.
Šiuos ir kitus parlamentarų pasiūlymus BK pataisoms planuojama svarstyti kitą savaitę vyksiančiame TTK posėdyje.
Kaip ELTA jau skelbė, šią savaitę TTK planavo svarstyti, ar „čekutininkams“ palankios Baudžiamojo kodekso (BK) pataisos neprieštarauja Konstitucijai, tačiau nutarė šį klausimą atidėti.
Pasak J. Sabatausko, TTK turi pareigą apsvarstyti projektą dėl galimo prieštaravimo Konstitucijai ir pateikti savo išvadą. Įžvelgus BK pataisų galimą prieštaravimą Konstitucijai, TTK turėtų pasiūlyti atnaujintą jų variantą, kuris atitiktų konstitucines normas.
Seimo teisininkų nuomone, projektas prieštarauja Konstitucijos nuostatoms, skelbiančioms, kad „valdžios galias riboja Konstitucija ir valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, bei konstituciniam valstybės tarnybos skaidrumo principui“.
„Manytina, kad korupcinio pobūdžio veikomis, iš jų ir piktnaudžiavimo veika, yra daroma esminė žala asmenų, visuomenės ir valstybės interesams, o dekriminalizuojant piktnaudžiavimo veikas, sukėlusias didelę neturtinę žalą, nepaisoma iš Konstitucijos kylančios įstatymų leidėjo pareigos įstatymais uždrausti tokias veikas“, – sakoma Teisės departamento išvadoje.
Jeigu Seimas pritartų parlamentarės socialdemokratės Jūratės Zailskienės inicijuotam projektui, BK neliktų neturtinės žalos, padarytos piktnaudžiaujant, sąvokos.