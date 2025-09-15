Lrytas Premium prenumerata tik
A. Kubilius aptarė Ukrainos integraciją į ES gynybos pramonę

2025 m. rugsėjo 15 d. 21:13
Ukrainos nacionalinės saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas pirmadienį susitiko su Europos gynybos ir kosmoso komisaru Andriumi Kubiliumi ir jo komanda.
Apie tai R. Umerovas paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
Jie aptarė Ukrainos integraciją į Europos gynybos pramonę ir svarbiausias iniciatyvas, įskaitant „Kurk Ukrainai“ (angl. Build with Ukraine) ir „Dronų siena“ (angl. Drone Wall).
Taip pat aptartos tolimesnės sankcijos ir spaudimas Rusijai, jos įšaldytų aktyvų panaudojimas ir mechanizmai ruošiantis paskoloms paremti Ukrainos atstatymą ir sustiprinti gynybos infrastruktūrą.
R. Umerovas dėkojo ES už paramą Ukrainos gynybai ir informavo partnerius apie padėtį fronte bei apie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų poreikius.
Anksčiau A. Kubilius sakė, kad ES turėtų įtraukti Ukrainą į savo gynybos planavimą, kad sustiprintų pasirengimą potencialiai Rusijos agresijai.
Andrius Kubilius
