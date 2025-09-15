Buvusi kandidatė į Seimo narius Gajauskaitė išvaryta iš teismo posėdžio

Moteris stojo prieš Šiaulių apylinkės teismą dėl kaltinimų pasikėsinimu organizuoti riaušes, kurstymu prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę bei fizinio skausmo sukėlimu artimam giminaičiui.
I. Gajauskaitė buvo pašalinta iš teismo salės, nes nereagavo į teisėjos perspėjimus elgtis tinkamai per teismo posėdį, Eltai sakė teismo atstovė Nijolė Damulė.
Bylos duomenimis, praėjusių metų spalio 8 dieną kaltinamoji, įtariama, pasikėsino išprovokuoti riaušes.
Anot teisėsaugos, socialinio tinklo „Facebook“ asmeninėje savo vardu sukurtoje paskyroje I. Gajauskaitė paskelbė 33 minučių trukmės vaizdo įrašą ir jame atvirai kvietė smurtauti prieš 2024 metų spalio 11 dieną Vilniuje, buvusio Lukiškių kalėjimo teritorijoje, vyksiančių Seimo rinkimuose dalyvaujančių politinių partijų ir sąrašų lyderių debatuose dalyvaujančius ir juos organizuojančius asmenis.
„Kviečiu atsivežti, nežinau, beisbolo lazdas, šakes, dalgius. Nu žodžiu, tai, ką turite namuose, ką galima panaudoti susidorojimui tiesioginiam, nes kito kelio, kaip aš matau, nebeturime“, – vaizdo įraše kalbėjo I. Gajauskaitė.
Kaip skelbė prokuratūra, tyrimo metu surinkta duomenų, kad toje pačioje „Facebook“ paskyroje po mėnesio, lapkričio 10 dieną, buvo viešai paskelbtas kitas 15 minučių trukmės vaizdo įrašas, kuriame I. Gajauskaitė, paskleisdama neigiamą ir melagingą informaciją apie žydų tautą ir šios tautybės žmones, manoma, peržengė leistinos saviraiškos ribą ir pasisakymo turiniu viešai niekino žydų tautybės žmones ir šią tautą.
„Apie žydus, palaikymą socialdemokratams ir „Nemuno aušrai“ bei kitus veikėjus, kurie nesiliauja kurstyti nesantaikos mūsų valstybėje ir tautoje“, – rašoma įrašo pristatyme.
I. Gajauskaitė šiame įraše kaltinimus parlamentarui Remigijui Žemaitaičiui antisemitizmu vadino nepagrįstais, neturinčiais realaus pagrindo, žydus vadino blogiu, keliančiu nesantaiką pasaulyje šimtmečiais.
Buvusi kandidatė į Seimą taip pat kaltinama tuo, kad 2023 metų gruodį galėjo smurtauti prieš savo brolį.
Šis ikiteisminis tyrimas buvo baigtas praėjusių metų vasario mėnesį kaltinamajai susitaikius su broliu.
Šiemet minėtas ikiteisminis tyrimas atnaujintas Baudžiamajame kodekse numatyta tvarka, kadangi I. Gajauskaitė, nepraėjus vieneriems metams nuo atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės dienos, įtariama padariusi du naujus tyčinius nusikaltimus.
Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, I. Gajauskaitė 2024 m. buvo europarlamentaro Petro Gražulio vadovautos Tautos ir teisingumo sąjungos (centristai, tautininkai) kandidatė į Seimą.teismo
