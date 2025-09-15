G. Nausėda: energetikos ministro portfelis galėtų būtų perleistas socialdemokratams

„Pačioje pradžioje reikėjo taip ir padaryti ir Energetikos ministeriją pagal panašų pasiskirstymo raktą palikti socialdemokratų dispozicijoje, tačiau dabar jau sprendimas padarytas. Jį galima, žinoma, koreguoti.
Kaip įmanomi ir kiti variantai – mažumos Vyriausybė ir kitas koalicijos partneris. Nereikia visų čia gąsdinti, kad dangus griūva ir kad čia mes kažką padarysime.
Puikiai suprantu, kad „Nemuno aušra“ turėtų būti suinteresuota išlikti šioje valdančiojoje koalicijoje, nes kitos alternatyvos veikiausiai jai būtų nepriimtinos“, – pirmadienį LRT televizijai sakė G. Nausėda.
Prezidentas pažymėjo, jog jis būtų pasirengęs susipažinti ir įvertinti naujus kandidatus į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovų postus. Tiesa, G. Nausėda pridūrė, jog negali būti garantijos, jog naujieji pretendentai tikrai bus patvirtinti.
„Traukinys niekur nėra nuvažiavęs. Jeigu įmanoma atsiriboti nuo emocijų ir nepagrįstų kaltinimų prezidentui, esu pasirengęs susipažinti ir su naujai teikiamais kandidatais, tačiau tikrai negarantuoju ir niekas manęs gyvenime neprivers, kad aš privalėsiu juos patvirtinti. Nesvarbu, kas jie bebūtų“, – dėstė šalies vadovas.
Tiesa, anksčiau penktadienį žurnalistams paskirtoji premjerė Inga Ruginienė teigė, jog socialdemokratai nebūtų linkę keisti kurią nors ministeriją į „aušriečiams“ deleguotą energetikos ministro portfelį.
Pagal koalicinę sutartį, „Nemuno aušrai“ deleguotos trys – Aplinkos, Energetikos ir Žemės ūkio ministerijos.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.
Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.
