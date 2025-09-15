Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

G. Nausėdai atmetus R. Žemaitaičio kandidatus – pirmoji „aušriečių“ reakcija

2025 m. rugsėjo 15 d. 09:58
Austėja Paulauskaitė
Prezidentui Gitanui Nausėdai atmetus „Nemuno aušros“ deleguotų Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio kandidatūras į energetikos ir aplinkos ministrus, „aušriečiai“ dėl tolimesnių žingsnių žada tartis valdyboje, sako frakcijos Seime seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius.
Daugiau nuotraukų (1)
„Lauksim turbūt pirmininko skambučio, valdyboje kažką spręsim. Manau, nėra, ko stresuoti. Reikia sužinoti, kodėl atmetė (kandidatus – ELTA), kokia atmetimo priežastis – tada ir žiūrėsime. Gal iš tikrųjų mes kažko nežinome“, – Eltai sakė parlamentaras.
„Reikės ramiai, ramia galvą viską sužiūrėti ir tada jau galėsime ir komentarą duoti, ir sprendimą priimti“, – pridūrė jis, pažymėdamas, jog iki šiol dar nebuvo susipažinęs su prezidento sprendimu.
Kaip skelbta anksčiau, pirmadienį šalies vadovas G. Nausėda atmetė „aušriečių“ teiktas M. Jablonskio ir P. Poderskio kandidatūras į Ingos Ruginienės vedamą Ministrų kabinetą. Kaip pranešė Prezidentūra, paskirtosios premjerės prašoma pateikti naujus pretendentus į energetikos ir aplinkos ministrus.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems pagal koalicinę sutartį priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P. Poderskį. Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį.
Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pareiškė – jeigu partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos. G. Nausėda tokius vieno koalicijos partnerių pareiškimus pavadino šantažu.
Remigijus ŽemaitaitisGitanas NausėdaPovilas Poderskis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.