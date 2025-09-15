G. Nausėdai atmetus R. Žemaitaičio kandidatus – pirmoji „aušriečių“ reakcija

„Lauksim turbūt pirmininko skambučio, valdyboje kažką spręsim. Manau, nėra, ko stresuoti. Reikia sužinoti, kodėl atmetė (kandidatus – ELTA), kokia atmetimo priežastis – tada ir žiūrėsime. Gal iš tikrųjų mes kažko nežinome“, – Eltai sakė parlamentaras.
„Reikės ramiai, ramia galvą viską sužiūrėti ir tada jau galėsime ir komentarą duoti, ir sprendimą priimti“, – pridūrė jis, pažymėdamas, jog iki šiol dar nebuvo susipažinęs su prezidento sprendimu.
Kaip skelbta anksčiau, pirmadienį šalies vadovas G. Nausėda atmetė „aušriečių“ teiktas M. Jablonskio ir P. Poderskio kandidatūras į Ingos Ruginienės vedamą Ministrų kabinetą. Kaip pranešė Prezidentūra, paskirtosios premjerės prašoma pateikti naujus pretendentus į energetikos ir aplinkos ministrus.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems pagal koalicinę sutartį priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P. Poderskį. Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį.
Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pareiškė – jeigu partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos. G. Nausėda tokius vieno koalicijos partnerių pareiškimus pavadino šantažu.
Remigijus ŽemaitaitisGitanas NausėdaPovilas Poderskis
Rodyti daugiau žymių