L. Kasčiūnas: konservatoriai yra pasiruošę paremti LSDP suformuotos mažumos Vyriausybės darbo pradžią

„Stebėdami Vyriausybės formavimą, kuris jau virto politiniu chaosu, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai siūlo socialdemokratų partijai atsikvošėti ir nutraukti savo bendradarbiavimą su populistine Remigijaus Žemaitaičio partija „Nemuno aušra“, – pirmadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė L. Kasčiūnas.
„Savo ruožtu valstybės interesų vardan mes, TS-LKD, esame pasiruošę paremti LSDP suformuotos mažumos Vyriausybės darbo pradžią“, – dėstė jis.
L. Kasčiūnas tikino – jeigu koalicijoje nebeliktų „aušriečių“, konservatoriai Seime užtikrintų politinę paramą Vyriausybei, „kuri teiktų pirmenybę atsakingai politikai, nacionalinio saugumo stiprinimui, skaidrumui ir visuomenės gerovei“.
„Šiandieninių geopolitinių įtampų kontekste netoleruotina valstybę laikyti populistų kaprizų ir šantažo įkaite bei toliau tęsti politinę krizę. Vyriausybė privalo kuo greičiau pradėti veikti, o į niekur nevedančios politinės rietenos baigtis. Dviejų didžiausių tradicinių partijų bendradarbiavimas šiuo pavojingu laiku tai gali veiksmingiausiai užtikrinti“, – rašė Seimo narys.
V. Čmilytė-Nielsen: socialdemokratai sparčiai artėja prie esminio sprendimo – mažumos Vyriausybės
Savo ruožtu situaciją vertinanti Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen nurodo, kad socialdemokratams neišvengiamai gali tekti priimti sprendimą dėl mažumos Vyriausybės. Priešingu atveju, anot jos, koalicijos partnerių keliami reikalavimai gali privesti ir prie pirmalaikių Seimo rinkimų.
„Socdemams sudeginus tiltus su adekvačiomis politinėmis jėgomis ir pasikliovus „Nemuno aušra“, matome, kad jie labai sparčiai artėja prie esminio sprendimo – mažumos Vyriausybės. Kitu atveju šantažas gali baigtis ir pirmalaikiais rinkimais“, – socialiniame tinkle „Facebook“ dėstė Seimo vicepirmininkė.
„Šantažo politika negali būti nei produktyvi, nei perspektyvi. Tačiau mažumos Vyriausybės ribotumas yra mažiau žalingas valstybei nei šantažu besitaškantys radikalai“, – pažymėjo parlamentarė.
Ji nurodė, kad liberalai rems valdančiosios koalicijos iniciatyvas, susijusias su gynyba. Tačiau apie paramą potencialiai mažumos Vyriausybei – neužsimena.
„Mes, liberalai, dar pernai deklaravome, kad svarbiausiu Lietuvai klausimu – gynybos – balsuosime gindami šalies ir žmonių interesus. Tačiau tai, kad galima konstruktyviai kalbėti su opozicija, turi suprasti ir patys socialdemokratai“, – tikino ji.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems pagal koalicinę sutartį priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį Povilą Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas pranešė atmetęs abi kandidatūras.
Anksčiau „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo pareiškęs – jeigu partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos. G. Nausėda tokius vieno koalicijos partnerių pareiškimus pavadino šantažu.
Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.
