Po G. Nausėdos sprendimo V. P. Andriukaitis pratrūko: ar prezidentas tai suvokia?

Jau ir anksčiau V.P.Andriukaitis yra užsiminęs, kad G.Nausėda netvirtindamas „aušriečių“ ministrų viršija savo įgaliojimus. Dabar, įtakingo politiko ir europarlamentaro teigimu, tokie šalies vadovo veiksmai jau prasilenkia ir su Konstitucija, ir su politine logika.
„Vietoje to, kad prezidentas iš tiesų padėtų formuoti Vyriausybę, jis aktyviai įsiterpia į Vyriausybės formavimą. Tai nėra prezidento kompetencija.
Prezidentas šiuo atveju nėra pagrindinis veikėjas. Pagrindinis veikėjas Vyriausybės formavime yra ministrė pirmininkė ir valdančioji dauguma“, – pirmadienį portalui Lrytas aiškino socialdemokratas.
Todėl, tęsė V.P.Andriukaitis, jeigu prezidentas nepateikia aiškių argumentų, kodėl jam neįtinka du „Nemuno aušros“ ministrai, o tik parodo savo ambicijas, jis įsiterpia į Vyriausybės formavimą „visiškai ne taip, kaip Konstitucija jam nustato“.
„Prezidentas negali ignoruoti konstitucinės Seimo teisės formuoti Vyriausybę, jis negali įsiterpti, sukelti sumaišties arba didinti įtampos, o gal net provokuoti politinę krizę“, – teigė politikas.
Paklaustas, ar tarp „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir tokio prezidento sprendimo įžvelgia tam tikrus asmeniškumus, V.P.Andriukaitis sakė nesuprantantis ir to, kodėl G.Nausėda taip užsispyrė dėl laikinojo energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno.
„Aš manau, kad, ko gero, galima įtarti, jog čia eina kalba apie vieno ministro protegavimą. Energetikos. Nors visiškai nesuprantu, kodėl, nes prezidentas absoliučiai neturi jokių konstitucinių kompetencijų energetikoje. Jokių – pabrėžiu.
Lietuvos Respublikoje prezidentas atsakingas už svarbiausius užsienio politikos klausimus ir taip pat ya ginkluotųjų pajėgų vadas.
Tuo tarpu vyriausybinės kompetencijos prezidentas neturi – čia turi būti vienareikšmiškai pasakyta. Ir aš nesuprantu, kodėl jis staiga proteguoja vieną asmenį“, – komentavo socialdemokratas.
Anot V.P.Andriukaičio, „visiškai akivaizdu“, kad tokia šalies vadovo praktika prasilenkia ir su Konstitucija, ir su logika. Kaip dabar gali elgtis „Nemuno aušros“ frakcija, jis teigė nežinantis, bet tikino, jog jų apsvarstymai dėl koalicijos ateities būtų natūralus dalykas.
„Frakcija Seime absoliučiai turi teisę pasakyti, kokios yra jos nuostatos ir kaip ji galvoja toliau realizuoti savo koalicinį susitarimą. Juk tai yra koalicinio susitarimo reikalas.
Man sunku dabar pasakyti, kaip elgsis „Nemuno aušros“ frakcija, bet akivaizdu, kad prezidento požiūris į išrinktų Seimo narių dalį, dovanokite, bet neatitinka net ir formalios politinės logikos.
Negi iš tiesų prezidento užduotis yra provokuoti vyriausybines krizes? Nėra tokios užduoties. „Nemuno aušros“ frakcija Seime gali svarstyti pačius įvairiausius sprendimus, bet iš tiesų yra tam tikras konstitucinis barjeras, kurio neturėtų peržengti nei vienas konstitucinio proceso dalyvis – nei prezidentas, nei Seimas, nei Vyriausybė.
Tai aš šiuo atveju nesuprantu prezidento veiksmų kitaip kaip asmeninės ambicijos ir tam tikro intereso ginti kažkokį vieną, nežinau, kokiais būdais su juo susijusį asmenį, kai prezidentas nėra Vyriausybės narys ir negali juo būti“, – aiškino V.P.Andriukaitis, keliantis klausimą ir dėl to, kokį pavyzdį G.Nausėda rodo kitiems piliečiams.
„Mano klausimas šiuo atveju yra tiesiai prezidentui. Ar prezidentas iš tiesų suvokia, kad jo elgesys taip pat yra Konstitucijos saistomas?“ – klausė socialdemokratas.
„Aušriečiai“, kuriems pagal koalicinę sutartį priklauso Aplinkos ir Energetikos ministerijos, į energetikos ministrus delegavo Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį Povilą Poderskį.
Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį, tačiau pirmadienį pranešė, kad jų netvirtins.
„Nemuno aušros“ lyderis R.Žemaitaitis po šio sprendimo sakė, kad valdančiosios koalicijos nebėra.
„Mes pateikėme žmones, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus (…), kurie turi patirtį, turi žinias. Pateikėme žmones, kurie praėjo saugumo tarnybų filtrą, kur buvo pateiktos pažymos. Pagrindo jų neskirti nebuvo. Automatiškai (koalicinė – ELTA) sutartis nutrūksta. Nutrūksta, suėjus terminui, kada turi būti suformuojama Vyriausybė“, – pirmadienį žurnalistams Seime sakė R.Žemaitaitis.
„Vyriausybės formavimas baigiasi šią savaitę. Jeigu Ministrų kabinetas nepasipildo „Nemuno aušros“ partijos nariais (…), koalicija automatiškai nutrūksta ir prasideda naujos koalicijos formavimas“, – pridūrė jis.
R.Žemaitaitis pažymėjo, jog nemato prasmės toliau dirbti koalicijoje, kuri negali įgyvendinti partijos programos.
„Jeigu aš matau, kad nepritariama mūsų kandidatams į ministrus ir nėra pasirenkami žmonės, „Nemuno aušra“ nemato tolimesnės galimybės dirbti šioje koalicijoje.
Kam dirbti koalicijoje, jeigu mes negalime tiesiogiai įgyvendinti programos?“ – kėlė klausimą jis.
