Prezidentūra tikisi I. Ruginienės atsakomybės dėl kandidatų į aplinkos ir energetikos ministerijas

„Premjerė yra tas asmuo, kuris pateikinėja kandidatūras prezidentui. Ir premjerė yra tas asmuo, kuris daro pirmąją atranką. Šiuo atveju tikrai tikimės, kad, žinodama prezidento poziciją ir matydama kandidatus, kurie bus teikiami, premjerė prisiims tam tikrą dalį atsakomybės už tą pirminį kandidatų atfiltravimą“, – portalui nurodė prezidento patarėjas.
„Prezidento pozicija partinio „Nemuno aušros“ kandidato atžvilgiu yra žinoma ir žinoma jau nuo 2024 metų. Žinoma visuomenei, žinoma premjerei“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį atmetė „aušriečių“ teiktas Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio kandidatūras į I. Ruginienės vedamą Ministrų kabinetą.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas šalies vadovas patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį P. Poderskį.
Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį.
Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pareiškė – jeigu partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos.
G. Nausėda tokius vieno koalicijos partnerių pareiškimus pavadino šantažu.
