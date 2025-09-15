R. Liubajevas: per „Zapad“ pratybas neteisėtos migracijos srautai iš Baltarusijos sumažėjo

„Pratybų „Zapad“ aktyviosios fazės pirmas savaitgalis pasienyje buvo gan ramus ir neteisėtos migracijos prasme, ir įvairių kitų įvykių prie valstybės sienos prasme. Pasieniečiai per savaitgalį nefiksavo kažkokio padidinto aktyvumo prie valstybės sienos su Baltarusija ir Rusijos Federacija. O kalbant apie neteisėtą migraciją, tų srautų taip pat nebuvo fiksuojama. Galima būtų teigti, kad būtent per pratybas sumažėjo neteisėtos migracijos srautai prie sienos su Baltarusija“, – LRT radijui pirmadienį kalbėjo R. Liubajevas.
Visgi, pasak VSAT vado, statistika rodo, jog situacija dėl neteisėtos migracijos Baltijos regione išlieka įtempta.
„Bendrai vertinant situaciją mūsų regione, galima teigti, kad įtampa išlieka ir neteisėtos migracijos srautai iš tikrųjų išlieka pakankamai dideli. Pavyzdžiui, (rugsėjo – ELTA) 13-tą dieną mūsų kolegos Lenkijos pasieniečiai į šalį neįleido 175 migrantų, tuo pačiu Latvijos kolegos pasieniečiai fiksavo virš 200 bandymų neteisėtai kirsti Baltarusijos ir Latvijos sieną“, – sakė R. Liubajevas.
NKVC vadovas: fiksuojamas išaugęs informacinis spaudimas
Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas tikina, jog Baltarusijoje prasidėjus karinėms pratyboms, kone 10 kartų išaugo fiksuojamo informacinio spaudimo mastai. Tiesa, V. Vitkausko teigimu, po pratybų situacija turėtų stabilizuotis.
„Mes pastebime to informacinio spaudimo padidėjimą. Informacinį spaudimą mes suprantame taip, kad tai nėra kažkokia dezinformacija, bet tai yra tam tikrų žinučių transliavimas apie „Zapad“ pratybas, apie neva jų gynybinį pobūdį, apie tai, kokia didelė yra Rusijos ir Baltarusijos karinė galia ir panašūs dalykai. Tai tą informacinį spaudimą mes stebime“, – LRT radijui pirmadienį sakė NKVC vadovas.
„Tas išaugimas yra apie 10 kartų (lyginant su praėjusiu mėnesiu – ELTA), bet tai nėra kažkas išskirtinio. Mes paprastai tokius dalykus matome prieš kiekvienas pratybas (…) – tokių dalykų buvo ir anksčiau. Pasibaigus pratyboms, aišku, tas informacinis spaudimas sumažės“, – pridūrė jis.
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1224.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
ELTA primena, kad penktadienio rytą prasidėjo bendros Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad“.
Lietuvos kariuomenės duomenimis, iš viso šiose pratybose planuoja dalyvauti apie 30 tūkst. karių. Baltarusijoje laukiama iki 8 tūkst. ir Kaliningrade – iki 4 tūkst. karių, pratybų tikslas – pademonstruoti galią Vakarams.
