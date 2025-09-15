Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Po skambių R. Žemaitaičio pareiškimų paaiškino, kokia yra koalicinė sutartis: rodo į parašus

2025 m. rugsėjo 15 d. 11:59
Austėja Paulauskaitė
„Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui pareiškus, jog prezidentui nepatvirtinus partijos deleguotų ministrų nebeliko valdančiosios koalicijos, Seimo vicepirmininkė Aušrinė Norkienė tikina, jog valdančiosios daugumos sutartis tebegalioja – ant jos, po dokumentu padėtų parašų niekas neatsiėmė.
Daugiau nuotraukų (2)
„Čia yra pono Žemaitaičio nuomonė. Koalicijos sutartį mes pasirašėme. Ten jokių pavardžių neįrašėme – tik pasiskirstė koalicijos partneriai kuruojamas sritis, ministerijas. Kol kas tikrai tų parašų po koalicijos sutartimi neatsiėmė“, – aiškino Seimo vicepirmininkė.
„Jeigu jo toks sprendimas ir jis sakys, kad daugiau nedalyvaujame, tai bus jų sprendimas. Bet kol kas aš tame nematau kažkokių koalicinės sutarties nesilaikymų“, – pabrėžė parlamentarė.
Aušrinė NorkienėNemuno aušraVyriausybė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.