R. Žemaitaitis: koalicinė sutartis nutrūksta, I. Ruginienė – pažeminta, sunkiai įsivaizduoju jos galimybes toliau eiti pareigas

„Taip, ji (koalicinė sutartis, – Lrytas) automatiškai nutrūksta. (...) Mes pateikėme žmones, kurie turi kvalifikacinius reikalavimus, kurie turi žinias, kurie praėjo saugumo tarnybų filtrą, tai pagrindo jų neskirti nebuvo. Automatiškai (koalicinė, – Lrytas) sutartis nutrūksta“, – nurodė R.Žemaitaitis.
Politikas patikslino, kad terminas, iki kada turi būti suformuojama Vyriausybė, yra ketvirtadienis, taigi koalicinė sutartis automatiškai nutrūks tądien.
„Vyriausybės formavimas baigiasi šią savaitę. Jeigu Ministrų kabinetas nepasipildo „Nemuno aušros“ partijos nariais, nebus paskiriami, koalicija automatiškai nutrūksta ir prasideda naujos koalicijos formavimas“, – pridūrė jis.
„Valdančiosios koalicijos nebebus ketvirtadienį, kai turės duoti priesaiką ministrai ir premjerė, kai reikės tvirtinti Vyriausybės programą“, – tęsė R.Žemaitaitis.
Paklaustas, ar dar iki to termino neš prezidentui naujus kandidatus, pavyzdžiui, partijos narius, R.Žemaitaitis atsakė, kad nieko nebeneš: „Partijos narių yra 2800, tai galėsime iš Teisingumo ministerijos išspausdinti visą sąrašą, pateikti premjerei ir premjerė galės teikti prezidentui visus 2800 partijos narių, ir prezidentas galės kiekvieną dieną po vieną priiminėti.“
Dar kartą perklaustas, ar tikrai nebesiūlys naujų kandidatūrų, R.Žemaitaitis jau kalbėjo kitaip.
„Aš nesakau, kad nesiūlysime. Dabar yra tas momentas, kad koalicinė sutartis yra praktiškai neveikli. (...) Jeigu ministrų nėra ir ministrai netvirtinami, koalicijos sutartis tiesiog nutrūksta“, – atsakė „aušrietis“.
Jei koalicinė sutartis nutrūksta, ar „Nemuno aušra“ dar lieka koalicijoje?
„Ne, „Nemuno aušra“, jeigu nėra patvirtinami mūsų teikiami kandidatai, „Nemuno aušros“ (koalicijoje, – Lrytas) nebus. Nežinau, kiek kartų jums reikia aiškinti“, – tvirtino politikas.
R.Žemaitaitis vis keitė savo poziciją, neš naujus kandidatus, ar ne. Komentaro pabaigoje jis pareiškė, kad valdantieji dabar turi paprašyti jo naujų kandidatų, o jei tokius ir pasiūlys, tai jau bus partijos nariai, šiuo metu dirbantys Seime.
Lrytas žiniomis, į energetikos ministrus svarstoma teikti Artūro Skardžiaus, į aplinkos – Aido Gedvilo kandidatūras.
R.Žemaitaitis pažymėjo, kad nemato prasmės toliau dirbti koalicijoje, kuri negali įgyvendinti partijos programos.
„Jeigu aš matau, kad nepritariama mūsų kandidatams į ministrus ir nėra pasirenkami žmonės, „Nemuno aušra“ nemato tolimesnės galimybės dirbti šioje koalicijoje. Kam dirbti koalicijoje, jeigu mes negalime tiesiogiai įgyvendinti programos?“ – kėlė klausimą jis.
Sako, kad pažeminti liko socialdemokratai ir I.Ruginienė
Jo teigimu, G.Nausėdos sprendimas reiškia ne jo paties, o socialdemokratų ir paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės pažeminimą.
„Gaila, kad tame prezidento sprendime turi kentėti socialdemokratai. Nežinau, dėl ko buvo pažeminta nauja premjerė I.Ruginienė, nes realiai dar nepradėjusi dirbti gauna iš Prezidentūros tokį, sakyčiau, savotišką antausį ir net negali ministrė pirmininkė startuoti su visu Ministrų kabinetu. Nežinau, gal čia nutrūksta kažkokie santykiai tarp Prezidentūros ir socialdemokratų, nes didžiausias smūgis, pažeminimas yra socialdemokratams“, – kalbėjo R.Žemaitaitis.
Politikas aiškino, kad nepaskirdamas I.Ruginienės pateiktų ministrų kandidatūrų G.Nausėda esą parodė, jog ja nepasitiki.
„Mes turime tokį liapsusą, situaciją, kai prezidentas atsisako tvirtinti valdančiosios daugumos teikiamą poziciją. Tai reiškia, kad išreiškia nepasitikėjimą ministre pirmininke. Panašu, kad mes artimiausiu metu turėsime naują dekretą dėl ministrės pirmininkės teikimo arba turėsime mažumos Vyriausybę“, – rėžė jis.
Su pačia I.Ruginiene „Nemuno aušros“ lyderis sakė kalbėjęs anksčiau ir išgirdęs patikinimą, kad jo pateiktos kandidatūros tikrai nebus atmestos: „Keista matyti tokį prezidento sprendimą, kai prieš dvi savaites, penktadienį, buvo visai kitokia informacija.“
R.Žemaitaitis dar kartą užsiminė apie pažeminimą, kurį neva patyrė I.Ruginienė, pabrėždamas, kad ji sunkiai toliau galėtų eiti pareigas.
„Visoje šitoje istorijoje, ko gero, labiausiai yra pažeminta premjerė, ir premjerės galimybes eiti pareigas po šios dienos aš sunkiai įsivaizduoju. Įsivaizduokite, premjerė tampa labai pažeidžiama ir reiškia, kad nepasitikima premjere, nes premjerė pateikė visą Ministrų kabinetą, su kuo norėtų dirbti.
Jeigu man būtų tokia situacija, aš automatiškai turėčiau atsistatydinti iš premjero pareigų, nes prezidentas išreiškė nepasitikėjimą premjerės pasirinktais žmonėmis“, – pakartojo jis.
„Manęs nė kiek“, – pastebėjus, kad pažemintas liko jis pats, atšovė R.Žemaitaitis.
