S. Cichanouskaja apie M. Statkevičiaus sprendimą likti Baltarusijoje: tai principinė pozicija

„Yra nepatvirtintos informacijos, kad jis buvo sugrąžintas į kalėjimą“, – pirmadienį žurnalistams teigė S. Cichanouskaja.
„Mes rūpinamės visais, kurie yra paleisti, tačiau esame susirūpinę ir dėl M. Statkevičiaus, kuris atsisakė palikti Baltarusiją ir buvo paimtas Lukašenkos pareigūnų, likimo“, – akcentavo ji.
69–metis buvęs kandidatas į Baltarusijos prezidentus M. Statkevičius rugsėjo 11 dieną, kai buvo bandoma jį deportuoti, liudininkų teigimu, išspyrė autobuso duris ir išlipo neutralioje zonoje tarp Baltarusijos ir Lietuvos.
Tai įvyko tuo metu, kada Baltarusijos režimas paleido 52 politinius kalinius, tarp kurių buvo ir Lietuvos piliečių.
„Aš gerbiu M. Statkevičiaus sprendimą likti šalyje. Tai visada buvo jo principinė pozicija, kad jis nori likti savo tėvynėje. Žinoma, daug žmonių pasirinko palikti Baltarusiją dėl represijų, tačiau jo principingumas nusipelno pripažinimo ir pagarbos“, – sakė S. Cichanouskaja.
„Tai buvo jo pasirinkimas, bet tai parodo problemą, kad Baltarusijos politiniai kaliniai nėra paleidžiami, jie deportuojami jėga į kitas šalis prieš savo valią“, – pridūrė ji.
Pasak jos, tai parodo, kad reikia spausti Aleksandro Lukašenkos režimą, jog paleidžiant politinius kalinius jiems būtų suteikta teisė rinktis – pasilikti savo gimtinėje ar išvykti į kitą valstybę.
M. Statkevičius buvo suimtas dar prieš 2020 m. prezidento rinkimus ir nuteistas 14-ai metų, o pastaruosius 2 metus ir 7 mėnesius buvo laikomas izoliuotas Glubokovo kalėjime ir negalėjo bendrauti su išoriniu pasauliu.
S. Cichanouskaja kiek anksčiau yra teigusi, kad šalies demokratinės jėgos kreipėsi į amerikiečių partnerius su prašymu išsiaiškinti situaciją su M. Statkevičiumi.
ELTA primena, kad praeitos savaitės ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, jog Baltarusija paleido 52 politinius kalinius, tarp kurių yra ir Lietuvos piliečių.
Užsienio reikalų ministerijos (URM) duomenimis, šiuo metu Baltarusijoje vis dar laikomi beveik 1,2 tūkst. oficialiai pripažintų politinių kalinių.