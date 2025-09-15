S. Skvernelis: valstybinis reketas bus nuolatinis šios koalicijos palydovas

„Taip buvo užprogramuota. Norint turėti kiekybiškai didelę koaliciją, matome, kad pirmu atveju kiekybiškai didelė koalicija nepadėjo ir dabar nepadeda. Toks šokdinimas, valstybinis reketas – jis bus nuolatinis šios koalicijos palydovas“, – žurnalistams Seime teigė S. Skvernelis.
„Nemanau, kad reikės tokį veiksmą daryti. Man tik įdomu, kokiais motyvais vartysis (...). Pateiks tai, ką ir reikia pateikti. Arba socdemai, kaip ir pirmu atveju, pasiūlys savus (kandidatus – ELTA) ir prezidentas, jei tiks – paskirs“, – vertindamas R. Žemaitaičio pareiškimus apie galimą pasitraukimą iš koalicijos, akcentavo jis.
S. Skvernelio vertinimu, nusprendę toliau dirbti su „Nemuno aušra“, socialdemokratai patys pasirinko nuolatinio „elektros šoko“ būseną.
„Ir toliau jie braškės, bet tas braškėjimas bus sudėtingas. Matyt, prieš programos tvirtinimą bus įtampėlių (...). Socdemai pasirinko tokią nuolatinę būseną. Yra tas elektros šokas, kuris juos vis atgaivina. Tai tas šokas juos gaivins dabar likusį laikotarpį, matyt, nuolatos“, – kalbėjo jis.
Tuo metu vertindamas „aušriečių“ lyderio ironiškus pasisakymus, esą šalies vadovui Gitanui Nausėdai jis neš visų partijai priklausančių 2,8 tūkst. narių pavardes, S. Skvernelis ragino nesiimti tokio šantažo.
„Tai vėl būtų toks prezidento trolinimas ir šantažavimas. To nereikia daryti. Bet ir Seime čia iš kelių asmenybių yra, kurie į tas ministerijas tiktų. Manau, kad iš frakcijos pasiūlytų porą žmonių. Gal prezidentui ir premjerei tiktų. Nepabandęs – nesužinosi“, – dėstė politikas.
Kol kas apie potencialų grįžimą į koaliciją – nekalba
Savo ruožtu S. Skvernelis leido suprasti, kad jo vadovaujami demokratai su socdemais kol kas nekalbėtų apie galimą grįžimą į valdančiųjų gretas.
„Mūsų partijos durys atviros ir šiandien žmonės dirba. Jeigu kas norės ateiti – gali ateiti. Aš nekalbu apie potencialų grįžimą, tačiau, jeigu norima kalbėtis – galime kalbėtis. Mes tikrai linkę kalbėtis, bet paramos formos yra įvairios“, – sakė jis.
Kaip skelbta anksčiau, pirmadienį šalies vadovas G. Nausėda atmetė „aušriečių“ teiktas Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio kandidatūras į I. Ruginienės vedamą Ministrų kabinetą. Kaip pranešė Prezidentūra, paskirtosios premjerės prašoma pateikti naujus pretendentus į energetikos ir aplinkos ministrus.
Savo ruožtu R. Žemaitaitis Seime žurnalistams pareiškė, kad šalies vadovui nepatvirtinus „aušriečių“ teiktų kandidatų automatiškai nustoja galioti koalicinė sutartis.
„Jeigu Ministrų kabinetas nepasipildo „Nemuno aušros“ partijos nariais (…), koalicija automatiškai nutrūksta ir prasideda naujos koalicijos formavimas“, – akcentavo jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“, kuriems pagal koalicinę sutartį priklauso šios ministerijos, į energetikos ministrus delegavo Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai vadovavusį Povilą Poderskį. Prezidentas su šiais kandidatais buvo susitikęs trečiadienį.
Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pareiškė – jeigu partijos deleguoti kandidatai nebus paskirti ministrais, „aušriečiai“ gali trauktis iš valdančiosios koalicijos. G. Nausėda tokius vieno koalicijos partnerių pareiškimus pavadino šantažu.
