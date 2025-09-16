230 LRT darbuotojų kreipėsi į valdančiuosius: ragina išsaugoti nacionalinio transliuotojo nepriklausomumą

LRT darbuotojai ragina atsisakyti šių 20-osios Vyriausybės programos projekte numatytų nuostatų: „Užtikrinti žodžio laisvę ir nuomonių įvairovę visuomeninio transliuotojo veikloje“ ir „Stiprinsime visuomeninį transliuotoją, siekdami užtikrinti nešališką nuomonių įvairovę ir visuomenės švietimą skirtingose srityse atitinkantį kokybišką turinį“.
„Tokio pobūdžio politikų įsipareigojimai, ypač atsižvelgiant į kontekstą, iš esmės signalizuoja tiesioginį valdančiosios daugumos siekį reguliuoti nacionalinio transliuotojo veiklą bei daryti poveikį jo redakcinei nepriklausomybei“, – akcentuojama kreipimesi.
LRT darbuotojai pažymi, kad vieši koalicijos politikų pareiškimai, kuriuose LRT yra kaltinama šališkumu, kelia susirūpinimą, kad tokios nuostatos gali būti naudojamos kaip kišimosi į redakcinius sprendimus ir žurnalistų laisvė ribojimo pateisinimas.
„Kad ir kaip stengiamės dirbti laikydamiesi visų aukščiausių žurnalistikos standartų, etikos normų, LRT ir ypač žurnalistai nuolat sulaukia nepasitenkinimo iš politikų. Didžiausią nerimą kelia tai, kad koalicinėje sutartyje valdančiosios partijos yra įrašiusios visuomeniniam transliuotojui skirtus punktus – tai akivaizdus noras kištis į mūsų darbą“, – pabrėžė LRT žurnalistė Indrė Makaraitytė.
Kaip skelbta anksčiau, rugpjūčio pabaigoje socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime pasirašė koalicinę sutartyje, kurioje numatyta, kad valdantieji užtikrins „žodžio laisvę ir nuomonių pliuralizmą visuomeninio transliuotojo veikloje“.
Praėjusią savaitę Seimui pateiktoje Ingos Ruginienės Vyriausybės programoje taip pat numatyta: „stiprinsime visuomeninį transliuotoją, siekdami užtikrinti nešališką nuomonių įvairovę ir visuomenės švietimą skirtingose srityse atitinkantį kokybišką turinį“.
LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė kritikavo nuostatą valdančiosios koalicijos sutartyje. Pasak jos, tai nerimą keliantis beprecedentis atvejis. Visuomeninio transliuotojo vadovės teigimu, jeigu valdantieji neturi užmojų kištis į žurnalistų veiklą ir riboti LRT nepriklausomumą, tokie tikslai koalicinėje sutartyje neturėjo atsirasti.
