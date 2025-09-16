A. Veryga nesupranta šalies vadovo pasisakymo: kriterijai pernelyg dažnai keičiasi

Partijos lyderio teigimu, susidaro įspūdis, kad prezidento kandidatams į ministrus keliami kriterijai pernelyg dažnai keičiasi ir yra sunkiai įgyvendinami.
„Tiesą sakant, man sunku įsijausti į „Nemuno aušros“ pirmininko arba jų kolegų vaidmenį, bet man turbūt norėtųsi aiškesnio galbūt pasakymo, ką reiškia tas „neleisti tyčiotis iš valstybės“, ką reiškia reikalavimai kandidatams.
Man dabar jau susidaro toks įspūdis, gal jis klaidingas, kad tie kriterijai kiekvieną kartą keičiasi ir nelabai jau aišku, kokių jų reikia ir kokius kriterijus tie kandidatai turėtų atitikti“, – LRT televizijai antradienį sakė A. Veryga.
„Tikrai norėčiau, kad visi, kurie dalyvauja šiame procese, prisimintų, rodos, jeigu gerai pamenu, ir to paties prezidento ar jo komandos narių pasakymus apie didžiausius darbus, kurie laukia. Jau įpusėjo rugsėjis ir reikės patvirtinti biudžetą, reikės jį dar papildyti, peržiūrėti, nes atsirado ir naujų koalicijos partnerių, kurie, natūralu, turės savo pastebėjimų. Labai gaila, jeigu tas procesas griaus visą šį paties prezidento iškeltą lūkestį“, – pridūrė jis.
Be to, A. Veryga akcentuoja, jog iššūkiams, formuojant Ministrų kabinetą, įtakos turi ir prezidento nuostata netvirtinti partijai priklausančių asmenų kandidatūrų. Pasak LVŽS pirmininko, Lietuvoje įprasta į ministrus deleguoti gyventojų palaikymo rinkimuose sulaukusių partijų atstovus.
„Rezervuotai reikėtų turbūt vertinti ir tą partiškumo elementą, nes Lietuva visgi yra pasirinkusi taip funkcionuoti, kad politinės partijos dalyvauja rinkimuose, juos laimi, tada deleguoja žmones į Vyriausybę, į vadovaujančias pozicijas Seime, ir tie žmonės yra tada atsakingi partinėms struktūroms. Man atrodo, čia yra normalus dalykas“, – kalbėjo politikas.
„Suprantu tą neigiamą krūvį, buvusį pradžioje, formuojant dar ankstesnę valdančiąją daugumą, ir tada atsiradusį tą reikalavimą. Galbūt dabar yra sudėtinga prezidentui atsitraukti nuo to. Bet, (…), manau, jeigu ieškoma kompromiso, jeigu norima, kad pradėtų veikti Vyriausybė, kad, kaip ir minėjau, būtų tinkamai pasirengta biudžeto tvirtinimui, reikia abiejų pusių kompromisų“, – pažymėjo politikas.
Kaip skelbta anksčiau, antradienį šalies vadovas pareiškė, jog prabangių automobilių pardavinėjimas ar kebabų įmonės franšizė nėra ministro pareigoms užimti tinkama patirtis. G. Nausėda akcentavo, jog teikdama naujų kandidatų į ministrų pavardes, „Nemuno Aušra“ neturėtų tyčiotis iš valstybės.
„Tokios patirtys kaip prekyba prabangiais automobiliais, kebabų franšizė tikrai nebus užskaitoma kaip tinkama profesinė patirtis ministro pareigoms užimti. Kalbame apie pasityčiojimą iš valstybės“, – antradienį žurnalistams sakė šalies vadovas.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.
Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus. Seimo narys Robertas Puchovičius nurodė, kad ketinama siūlyti į pareigas partijai priklausančius pretendentus.
Tiesa, prezidentas yra ne kartą sakęs, jog „Nemuno aušros“ partijos narių ministrais neskirs.
