Dilemoje įklimpusius „socdemus“ gelbėti nusiteikė opozicija: „Jei nori išbristi iš klaidos, išvaryk kiaulę nuo altoriaus“
2025 m. rugsėjo 16 d. 18:58
„Vyriausybės sudarymas dabar daromas kaip vietinės reikšmės turgelis: „Gal kažką pasikeičiame, jeigu aš tau duosiu šitą, tu man – šitą?“ Sudaroma Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Apie ką mes kalbame? „Truputį pasimainykime – o jeigu dar pridėsiu dvi braškes, ar jau bus gerai?“ Nebus gerai. Jeigu ministras yra netinkamas, tai jis yra netinkamas“, – iš naujosios Vyriausybės formavimo proceso antradienį „Žinių radijo“ laidoje pasityčiojo prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.