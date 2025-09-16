Dviem socialdemokratėms – iškalbingas S. Skvernelio klausimas: kaip jaustumėtės?

Politikės frakcijos posėdyje lankėsi dėl to, kad atsakytų į iškilusius klausimus dėl švietimo ir kultūros aktualijų.
Visgi iš koalicijos išprašytų demokratų lyderis socialdemokračių pasiteiravo ne tik apie konkrečius planus, bet ir apie politinę kultūrą, joms kiek įgeldamas dėl „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio retorikos.
„Ačiū labai pirmiausia, kad atvykote abidvi. Čia irgi rodo tam tikrą požiūrį, nes kai kurios jūsų kolegės ir kolegos nelabai nori atvykti į frakcijas.
Bet čia jau yra pliusas“, – pagyrė S.Skvernelis, netrukus kreipęsis į būsimąją kultūros ministrę V.Aleknavičienę.
„Vyriausybės programoje liko parengti planą, kaip mažinti neapykantos skleidimą mūsų visuomenėje iš politikų pusės, antisemitizmo apraiškas, homofobiškumo, tai ar tas planas yra dar išlikęs iš tikrųjų ir ar į jo rengimą jūs pakviesite ir koalicijos partnerius iš „Nemuno aušros“?
Ir toks trumpas klausimėlis, kadangi jūs paminėjote kultūrą, kurios trūksta Seime – kaip jūs jaustumėtės, jeigu aš dabar taip hipotetiškai pavadinčiau jus abidvi ciocėmis?“ – teiravosi S.Skvernelis.
Toks klausimas V.Aleknavičienei sukėlė juoką, bet buvusiam bendražygiui socialdemokratė atsakė rimtai.
„Ačiū labai už klausimus. Jūsų klausimas ir atkreipia dėmesį į tai, kad mes kiekvienas vis dėlto prieš kalbėdami turime labai gerai pagalvoti ir kreipinius į kitus žmones labai gerai parinkti ir apsvarstyti.
Nes mes esame tikrai visų matomi, girdimi, mūsų klausosi lygiai taip pat ir mažoji karta, kuri mus stebi ir ima kaip pavyzdį.
Tai manau, kad kiekvienas Seimo narys prieš praverdamas savo burną turėtų labai gerai įvertinti, kokiais kreipiniais kreipiasi į žmogų.
Pirmas klausimas programoje lieka ir mes prie jo dirbsime“, – nurodė V.Aleknavičienė.
Primename, kad anksčiau, kalbėdamas apie laikinojo žemės ūkio ministro Igno Hofmano pakeitimą, „aušriečių“ lyderis R.Žemaitaitis tvirtino, jog ministerijos personalui būtina griežtesnė kontrolė.
Politikas kritikavo ŽŪM darbuotojas, mat, pasak politiko, jos darbo metu lankosi grožio salonuose.
„Tas chaosas, kuris toliau vyksta ministerijoje, tie visi nuotoliniai darbai ir tetos, ponios ir ciocės darbo metu plaukus garbanojasi, masažus atlieka, pedikiūrus, manikiūrus. Man tai nėra priimtina.
Arba jos čiuožia lauk su savo nėriniuotomis tašelėmis, ar pradeda dirbti vardan valstybės“, – antradienį žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.
Dėl šių pasisakymų ŽŪM darbuotojai nusprendė kreiptis ne tik į etikos sargus, bet ir į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą.
