F. Jansonas įvertino amnestijos idėją nuteistiesiems „čekiukų“ bylose: „Įdomus žanras“

„Dėl amnestijų pagal vieną Baudžiamojo kodekso straipsnį – turbūt labai jau keistai skambėtų. Kitą kartą galima pasirinkti kažkurį kitą straipsnį ir visus amnestuoti. Kažin kodėl? Todėl, kad laišką parašė? Įdomus žanras ir tiek“, – antradienį „Žinių radijui“ kalbėjo F. Jansonas.
Tiesa, vertindamas daugiau nei 100 savivaldybių tarybų narių kreipimąsi į parlamentarus ir prezidentą, šalies vadovo patarėjas tvirtino, jog klausimų dėl Baudžiamojo kodekso taikymo ir bausmių proporcingumo „čekiukų“ bylose gali kilti.
„Kadangi tas Baudžiamojo kodekso (BK) straipsnis (dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi – ELTA) anksčiau buvo toks labiau miegantis ir mažiau teisės praktikos būta, tai dabar su „čekiučiais“ jis tampa vienu populiariausiu BK straipsnių. Dėl didelės bylų imties, aišku, ten kyla klausimų ir abejonių dėl bausmių proporcingumo. Suprantama, jei vienas 20 tūkstančių (eurų – ELTA) įsisavino, o kitas – 500 (eurų – ELTA), ar jie turi būti vienodai baudžiami, ar ne? Tokie klausimai yra ir Seime, jie svarstomi“, – dėstė F. Jansonas.
Apie amnestijos taikymą nuteistiesiems „čekiukų“ bylose šią savaitę prabilo paskirtoji teisingumo ministrė, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos narė Rita Tamašunienė.
Pasak jos, Seimas galėtų sureaguoti į daugiau nei tarybų narių kreipimąsi dėl galimai netinkamo įstatymų taikymo „čekiukų“ istorijose ir priimti sprendimą dėl amnestijos.
Kaip skelbta, 104 Lietuvos savivaldybių tarybų nariai iš įvairių šalies vietovių kreipėsi į prezidentą G. Nausėdą ir Seimo narius, keldami klausimus dėl galimai netinkamo baudžiamosios teisės normų taikymo jų atžvilgiu jau dvejus metus besitęsiančiame „čekiukų“ skandale.
Kreipimesi į šalies vadovą ir Seimo narius keliami klausimai, pavyzdžiui, kodėl prokuratūra selektyviai renkasi tik 2019–2023 m. kadencijoje dirbusius tarybos narius, o už tuos pačius nusižengimus taiko vieniems baudžiamąjį persekiojimą, kitiems – civilinį, o tretiems – susitaikymo su valstybe mechanizmą.
Savivaldybių tarybų nariai norėtų, kad jų bylos baigtųsi kaip Jonavos mero Mindaugo Sinkevičiaus – jos būtų nutrauktos.
Specialiųjų tyrimų tarnyba anksčiau skelbė, kad atlieka ikiteisminius tyrimus dėl galimai netinkamo lėšų panaudojimo 36-iose savivaldybėse.
