Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

Į kovą pakilęs R. Žemaitaitis: G. Nausėdos pozicija dėl partinių kandidatų gali keistis

2025 m. rugsėjo 16 d. 15:12
„Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis mano, kad prezidento Gitano Nausėdos keliami reikalavimai dėl partinių kandidatų į ministrus gali keistis.
Daugiau nuotraukų (3)
„Manau, kad su prezidentu reikia sėsti ir kalbėtis. Manau, kad ta pozicija gali keistis, nes prezidentas puikiai supranta, kokia yra situacija. Mūsų partijos taryba yra priėmusi sprendimą, kad partija į ministrus deleguoja partijos narius“, – antradienį Delfi TV teigė R. Žemaitaitis.
„Turėsime trumpą tarybą. Kiek aš žinau, partijos bičiuliai diskutuoja, kas galėtų būti tie kandidatai, nes yra po keletą žmonių, kurie išreiškė norą eiti ministro pareigas. Matyt, bus balsavimas, gal šiandien, gal rytoj“, – akcentavo jis.
Savo ruožtu prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas antradienį kartojo, kad prezidentas netvirtintų partinių „aušriečių“ kandidatų į ministrus.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.
Reaguodamas į Prezidentūros sprendimus, „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis tvirtino, jog valdančiosios daugumos – nebėra, o pasirašyta koalicijos sutartis nustojo galioti.
Remigijus ŽemaitaitisGitanas NausėdaVyriausybė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.