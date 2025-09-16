Į laisvę paleisti baltarusių politiniai kaliniai: kartais atrodo, kad esi niekam nereikalingas

„Pasaulio visuomenė ne iki galo žino, kas vyksta mūsų šalyje. (...) 1,3 tūkst. politinių kalinių yra Baltarusijoje ir kai kurie žmonės mano, kad tai nesvarbu. Patikėkite, tai svarbu. Žmonės yra kankinami, su jais žiauriai elgiamasi, su jais nežmoniškai elgiamasi, žmonės ten miršta“, – antradienį Seime kalbėjo į laisvę paleistas baltarusių tinklaraštininkas Mikolas Dziadokas.
„Dešimt metų praleidau kalėjime ir aš žinau, kad civilizuotas pasaulis kaip ir už tave, tačiau kartais atrodo, kad tu esi niekam nereikalingas, tu esi izoliuotas. Bet kažkur tolimoje Europoje, Varšuvoje, Vilniuje sėdi žmonės. Galbūt jie nežino, kaip tau blogai, bet reikėtų, kad tiems žmonėms nuolat kalbėtų, kad jie girdėtų, kaip mes jaučiamės, reikia reikalauti, kad būtų išlaisvinti kaliniai“, – sakė jis.
Tuo metu režimo anksčiau įkalintas Baltarusijos Žaliųjų partijos lyderis Dmitrijus Kučiukas teigė tikįs, kad anksčiau ar vėliau jo gimtoji šalis tams demokratiška.
„Aš tikiuosi, kad Baltarusija iš tikrųjų bus Europos šalių šeimoje. Aš asmeniškai ir mano kolegos norime išmokti iš Lietuvos, perimti Lietuvos patirtį, kad tą patirtį, kurią mes turėsime čia, Lietuvoje, galėtume vėliau įgyvendinti Baltarusijoje“, – sakė jis.
„Europa bus suvienyta tada, kai į Europos Sąjunga (ES) įeis Ukraina ir Baltarusija, kai nebus karo. Todėl labai yra svarbu, kad Baltarusija ir Ukraina kartu būtų ES narėmis“, – pridūrė jis.
M. Statkevičius buvo ne vienintelis, kuris nenorėjo palikti Baltarusijos
Praeitą savaitę Minsko režimui paleidus politinius kalinius, vienas iš jų – Mikola Statkevičius – atsisakė palikti Baltarusiją ir liko šalyje. Nepatvirtintais duomenimis, ilgametis opozicionierius vėl buvo pasodintas į kalėjimą.
Nepriklausomos Baltarusijos televizijos „Belsat“ žurnaliste Larisa Ščirakova teigė, kad M. Statkevičius buvo ne vienintelis kalinys, nenorėjęs palikti savo šalies.
„Aš irgi norėjau pasilikti, bet niekas man nesuteikė tokio pasirinkimo. Mane tiesiog išmetė“, – graudinosi ji.
„Mane tiesiog išmetė iš šalies, atėmė iš manęs viską, kas man yra brangu, jau nekalbu apie turtą. Atėmė iš manęs galimybę gyventi su savo artimaisiais, galimybę aplankyti savo motinos kapą“, – tęsė ji.
ELTA primena, kad praeitos savaitės ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje prezidentas Gitanas Nausėda pranešė, jog Baltarusija paleido 52 politinius kalinius, tarp kurių yra ir Lietuvos piliečių.
Užsienio reikalų ministerijos (URM) duomenimis, šiuo metu Baltarusijoje vis dar laikomi beveik 1,2 tūkst. oficialiai pripažintų politinių kalinių.
BaltarusijaUžsienio reikalų ministerija (URM)Gitanas Nausėda
Rodyti daugiau žymių