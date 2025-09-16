Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Lietuvos dienaAktualijos

Lietuvą sudrebinusi byla netyla: buvę garsūs vadovai taškosi purslais

2025 m. rugsėjo 16 d. 08:44
Lrytas Premium nariams
Per šešerius metus trukusį tyrimą daug kas jau pamiršo, kuo nusikalto Valdas Sutkus. Jį prokurorai siūlo įkalinti, o teisiamasis procesą apibūdino vienu žodžiu – „cirkas“.
Daugiau nuotraukų (14)
Valdas SutkuskyšininkavimasLietuvos verslo konfederacija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.