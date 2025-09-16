Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Vyriausybei vis dar neturint dviejų ministrų, M. Sinkevičius pripažįsta: tokia grėsmė iškyla

2025 m. rugsėjo 16 d. 19:02
Paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės formuojamai Vyriausybei vis dar neturint energetikos ir aplinkos ministrų, o „Nemuno aušrai“ dėl kandidatų nerandant kompromiso su prezidentu Gitanu Nausėda, mažumos Vyriausybės grėsmė išlieka, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Daugiau nuotraukų (5)
„Jeigu planas yra vis tik Vyriausybės programą tvirtinti rugsėjo 23 d., kitos savaitės antradienį, ir jeigu iki tol įvyksta turbulencijos ir koalicijos partneriai priima vienokius ar kitokius sprendimus po nesėkmingo pakartotinio bandymo su kandidatais, tai tokia grėsmė iškyla“, – LRT televizijai antradienį sakė politikas.
„Bet aš nesifokusuočiau į tą neigiamą arba šalutinį poveikį viso proceso, kurį mes dabar išgyvename. Aš vis dar tikiu gera valia, sutarimu ir ieškojimu išeičių, o ne bandymu save varyti toliau į kampą. Varyti save, tai turiu omenyje, kad ir valstybę šiek tiek“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
„Aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė Mindaugą Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį Povilą Poderskį.
Pirmadienį šalies vadovas atmetė abi kandidatūras.
Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus. Seimo narys Robertas Puchovičius nurodė, kad ketinama siūlyti į pareigas partijai priklausančius pretendentus.
Mindaugas SinkevičiusInga RuginienėVyriausybė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.