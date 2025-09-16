Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Paaiškėjo, iš kur buvo paleistas liepą Lietuvoje nukritęs rusų dronas su sprogmenimis

2025 m. rugsėjo 16 d. 18:33
Liepos pabaigoje Lietuvoje nukritęs dronas su dviem kilogramais sprogmenų buvo paleistas Baltarusijoje, remdamasis šaltinių informacija praneša naujienų portalas „Delfi“.
Skelbiama, jog tai buvo tikslingai suplanuota operacija, kurios tikslas – patikrinti Lietuvos oro gynybos pajėgumus ir sukelti psichologinį efektą.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje policija informavo apie į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusį nenustatyto tipo bepilotį orlaivį.
Nukritęs dronas su pritaisytu sprogstamuoju užtaisu buvo rastas Jonavos rajone esančiame poligone.
Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“.
Tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė. Dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.
