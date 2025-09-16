Seime – santykių krizės seansas: M. Sinkevičius ir I. Ruginienė atvyko pas „aušriečius“

„Geros nuotaikos“, – žengdamas pas laukiančius „aušriečius“ tarstelėjo M.Sinkevičius.
Kartu susėdus tariamasi, kaip patenkinti nuskriaustų koalicijos partnerių poreikius, kad šie netrenktų durimis.
Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį atmetė „Nemuno aušros“ į aplinkos ir energetikos ministrus teiktų Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonskio kandidatūras. Šis žingsnis taip įsiutino R.Žemaitaitį, kas šis ne tik pradėjo svaidytis grasinimais išeiti, bet ir pareiškimais, esą I.Ruginienė buvo pažeminta ir kyla klausimų dėl jos pačios ateities.
Pirmadienį vakare „socdemai“ sušaukė skubų partijos vadovybės pasitarimą, kaip elgtis toliau. Nuspręsta toliau kalbėtis ir raginti R.Žemaitaitį pateikti naujus kandidatus į ministrus.
Dabar „aušriečiai“ jau nori partinių, bet prezidentas vis dar neleidžia. Socialdemokratai neslepia bandantys įkalbėti R.Žemaitaitį geriau net nebandyti tokių pateikinėti, nes vis tiek nieko nebus.
Neoficialiomis žiniomis, „Nemuno aušra“ kaip kompromisą siūlo ministerijų mainus – Eergetikos ministeriją, kurioje šalies vadovas nori matyti Žygimantą Vaičiūną, atiduoti patiems socialdemokratams, o iš jų pasiimti vieną iš jiems priklausančių ministerijų.
Užkulisiuose kalbama, kad diskusijos vyksta dėl susisiekimo ministro portfelio.
Tačiau nebeatmetamas ir mažumos Vyriausybės scenarijus.
