Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
Lietuvos dienaAktualijos

Seimo demokratai oficialiai perėjo į opoziciją

2025 m. rugsėjo 16 d. 12:05
Pasikeitus valdančiajai daugumai, Seimo Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ oficialiai pasiskelbė opozicine frakcija.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie tai antradienį Seimo plenariniame posėdyje informavo šios frakcijos seniūnas Linas Kukuraitis.
„Šiandien frakcijos posėdyje bendru sutarimu nutarėme pasiskelbti opozicine (frakcija – ELTA)“, – sakė L. Kukuraitis.
Seimo Demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijoje yra 15 narių.
Frakcijos seniūnas L. Kukuraitis turi 2 pavaduotojus. Šias pareigas užima parlamentarai Rima Baškienė ir Domas Griškevičius.
Pagal naujai sudarytą valdančiosios koalicijos sutartį, daugumą Seime sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
Opozicijoje dirba konservatoriai, liberalai ir demokratai.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“Saulius SkvernelisLinas Kukuraitis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.