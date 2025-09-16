Seimo demokratai oficialiai perėjo į opoziciją

Apie tai antradienį Seimo plenariniame posėdyje informavo šios frakcijos seniūnas Linas Kukuraitis.
„Šiandien frakcijos posėdyje bendru sutarimu nutarėme pasiskelbti opozicine (frakcija – ELTA)“, – sakė L. Kukuraitis.
Seimo Demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijoje yra 15 narių.
Frakcijos seniūnas L. Kukuraitis turi 2 pavaduotojus. Šias pareigas užima parlamentarai Rima Baškienė ir Domas Griškevičius.
Pagal naujai sudarytą valdančiosios koalicijos sutartį, daugumą Seime sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
Opozicijoje dirba konservatoriai, liberalai ir demokratai.
Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“Saulius SkvernelisLinas Kukuraitis
Rodyti daugiau žymių