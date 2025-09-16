VTEK nepradės tyrimo dėl D. Šakalienės ir pirkimuose dalyvaujančių jos rėmėjų

Anot į VTEK besikreipusios parlamentarų grupės, interesų konfliktas galėjo kilti dėl ministerijos viešuosiuose pirkimuose dalyvavusių verslų, parėmusių socialdemokratę Seimo rinkimuose.
„Nėra duomenų, kad ministrė priimtų sprendimus dėl pirkimų, susijusių su ją Seimo rinkimuose rėmusiais verslininkais“, – pranešime nurodė VTEK.
Anot jos, pareiškėjai, kreipdamiesi į komisiją, nurodė žiniasklaidoje pateiktą informaciją, esą D. Šakalienę rinkimuose į Seimą parėmę verslininkai turi interesą dalyvauti ir galbūt dalyvauja ministerijos organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose. Iškeltas klausimas dėl ministrės viešųjų ir privačių interesų konflikto bei būtinybės nusišalinti.
Ministerija savo ruožtu komisijai nurodė, kad D. Šakalienė viešųjų pirkimų procedūrose nedalyvauja. Ministerijos viešuosiuose pirkimuose nedalyvauja ir asmenys, finansiškai parėmę D. Šakalienę rinkimuos, bei su jais susijusios įmonės. Taigi, ministerijos teigimu, D. Šakalienė nebuvo atsidūrusi viešųjų ir privačių interesų konflikto situacijoje, todėl nekilo pareiga nusišalinti.
VTEK taip pat teigia nenustačiusi kitų faktinių duomenų, galinčių prieštarauti ministerijos nurodytoms aplinkybėms.
Grupė Seimo narių į VTEK dėl D. Šakalienės kreipėsi rugpjūčio viduryje, pasirodžius informacijai, jog pernai vykusių Seimo rinkimų metu laikinąją krašto apsaugos ministrę D. Šakalienę rėmė viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys gynybos pramonės sektoriaus verslininkai.
ELTA primena, kad šių metų rugpjūtį naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog praėjusį rudenį vykusiuose Seimo rinkimuose D. Šakalienę parėmė gynybos pramonės įmonių, šiuo metu dalyvaujančių KAM organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose, atstovai.
Anot portalo, 5 tūkst. eurų paramą D. Šakalienei prieš rinkimus skyrė karybos ekspertas Darius Antanaitis, kuris yra vienas gynybos įmonės „Ostara Lab“ akcininkų.
Pasak „Delfi“, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenys rodo, kad prieš rinkimus 4 tūkst. eurų D. Šakalienę parėmė ir įmonės „Lithuanian Defense Services“ (LDS) vykdantysis vadovas Aivaras Kašuba. Ši įmonė, kaip skelbė LRT radijas, derasi dėl vokiškų „Leopard“ tankų surinkimo, įmonę LDS kontroliuoja Vokietijos bendrovės „Rheinmetall“ ir „Krauss-Maffei Wegmann“.
Pasirodžius šiai informacijai, krašto apsaugos ministrė patikino, kad jos KAM metu jokie palankūs sprendimai įvardintoms įmonėms nebuvo priimti. Be to, D. Šakalienė nurodė, kad nusišalins nuo sprendimų, kurie bus susiję su šiomis įmonėmis.