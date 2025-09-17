F. Jansonas: įdomu, kiek „socdemai“ turės kantrybės derėtis su teroristais

Tiesa, tiesioginėje portalo 15min laidoje F.Jansonas „aušriečiams“ prilipdė ir teroristų etiketę.
„Tai, kad vienas iš koalicijos partnerių šiuo metu elgiasi, nežinau – ar tai šantažas, ar tai ultimatumai, ar jau terorizmas – šiuo atveju, kiek kantrybės turės didieji koalicijos partneriai derėtis su teroristais, visada įdomu įvertinti.
Prezidentas tiesiog lauks pateikiamų ministrų, ir kai jie bus pateikti, kai bus galimybės, prezidentas juos priims, susitiks ir įvertins. Vėlgi, kol kas yra labai daug kalbų – kažkas kažką pasako, kažkas kažką pagrasina, vėl pasako, bet tai tik triukšmas ir daugiau nieko.
Faktai yra paprasti – buvo pateikti du kandidatai į ministrus paskutinę dieną, su jais buvo susitikta, buvo surinkta informacija ir prezidentas tas kandidatūras atmetė. Kitų kandidatūrų kol kas nėra, o visa kita yra tik foninis triukšmas“, – 15min laidoje kalbėjo F.Jansonas.
Paklaustas, kodėl, Prezidentūros nuomone, „Nemuno aušra“ eina tokiu šantažo ir provokavimo keliu, G.Nausėdos atstovas svarstė, kad atsakymą čia galėtų žinoti nebent pats R.Žemaitaitis.
„Čia turbūt klausimas yra labiau ponui R.Žemaitaičiui, ar jis pats žino galutinį tikslą, dėl ko įkaitu bando paimti tai vieną, tai kitą ministrą iš kitos partijos, arba visą valstybę. Kur link tai veda – nežinau, ar yra čia kažkoks gilus planas ar tolimas suvokimas, kas čia vyksta.
Be abejo, kai esi išrinktas protesto balsais, tai turbūt ir sutelkinėji juos per konfliktus, per tokius būdus. Bet ar tai ilgalaikė ir kažkur vedanti strategija, ar trumpalaikiai dividendai, kuriuos vėliau prarandi – pamatysime artimiausioje ateityje“, – svarstė F.Jansonas.
Koalicijoje augant įtampai dėl R.Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“ delsimo teikti naujus pretendentus į aplinkos ir energetikos ministrus, „aušriečių“ lyderis tikino, jog prezidentui veikiausiai ir vėl bus teikiami jau atmesti kandidatai.
„Ministrai buvo pateikti. Matyt, ministrai ir išlieka tokie patys. Kai jau partijos taryba nuspręs, ką deleguoti dar kartą, tada ir bus sprendimas“, – trečiadienį Seime žurnalistams sakė politikas.
„Nereikia jų (kandidatų – ELTA) ieškoti. Jie yra surasti. Jie buvo ir prieš tai (…). Matyt, tų žmonių ir reikėtų laikytis“, – pridūrė jis.
Vis dėlto, R.Žemaitaitis pažymi – jei tokia „Nemuno aušros“ pozicija partnerių netenkina, koalicijos gali ir nelikti.
„Jeigu manome, kad šitie žmonės negali dirbti, tai mes visą laiką galime užleisti vietą konservatoriams, liberalams (…). Laiko mes turime pakankamai nedaug. Jeigu kažkas kažkam netinka, galime vienas kitam padėkoti ir išsiskirstyti“, – kalbėjo parlamentaras.
Kaip skelbta anksčiau, Inga Ruginienė trečiadienį pareiškė, jog prezidentui antrą kartą nebeteiks savaitės pradžioje atmestų Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio kandidatūrų.
