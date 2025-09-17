G. Nausėda – apie įvykius Gazoje ir visame regione: nemaža dalimi yra ir paties Izraelio kaltė

„Manau, kad tai, kas vyksta Gazoje, kas vyksta visame regione, yra nemaža dalis ir paties Izraelio kaltės“, – trečiadienį žurnalistams sakė G. Nausėda.
Taip jis teigė paklaustas apie Europos Sąjungos (ES) ketinimus pritaikyti sankcijų Izraeliui. Tiesa, konkrečios iniciatyvos šalies vadovas nekomentavo.
„Aš kol kas nenoriu komentuoti šito klausimo“, – kalbėjo jis.
Reaguodama į Izraelio veiksmus Gazos Ruože, Europos Komisija trečiadienį ketina pateikti daugiau konkrečių pasiūlymų dėl sankcijų šiai šaliai – kalbama apie galimą tam tikrų prekybos lengvatų, kurios numatytos Asociacijos sutartyje tarp ES ir Izraelio, sustabdymą.
Ar pasiūlymui dėl prekybos lengvatų sustabdymo bus gautas reikiamas ES šalių narių tarybos pritarimas – kol kas neaišku. ES yra smarkiai susiskaldžiusi dėl pozicijos Izraelio atžvilgiu.
Gazos RuožasGitanas NausėdaPrezidentūra
