G. Nausėda – apie įvykius Gazoje ir visame regione: nemaža dalimi yra ir paties Izraelio kaltė

2025 m. rugsėjo 17 d. 10:57
Dėl padėties Gazoje ir visame Artimųjų Rytų regione nemaža dalimi yra kaltas pats Izraelis, sako Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.
„Manau, kad tai, kas vyksta Gazoje, kas vyksta visame regione, yra nemaža dalis ir paties Izraelio kaltės“, – trečiadienį žurnalistams sakė G. Nausėda.
Taip jis teigė paklaustas apie Europos Sąjungos (ES) ketinimus pritaikyti sankcijų Izraeliui. Tiesa, konkrečios iniciatyvos šalies vadovas nekomentavo.
„Aš kol kas nenoriu komentuoti šito klausimo“, – kalbėjo jis.
Reaguodama į Izraelio veiksmus Gazos Ruože, Europos Komisija trečiadienį ketina pateikti daugiau konkrečių pasiūlymų dėl sankcijų šiai šaliai – kalbama apie galimą tam tikrų prekybos lengvatų, kurios numatytos Asociacijos sutartyje tarp ES ir Izraelio, sustabdymą.
Ar pasiūlymui dėl prekybos lengvatų sustabdymo bus gautas reikiamas ES šalių narių tarybos pritarimas – kol kas neaišku. ES yra smarkiai susiskaldžiusi dėl pozicijos Izraelio atžvilgiu.
