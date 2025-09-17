Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
P. Poderskis sutiktų vėl būti teikiamas kandidatu į aplinkos ministrus: nematyčiau didelių problemų

2025 m. rugsėjo 17 d. 12:59
„Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui užsiminus, kad prezidentui Gitanui Nausėdai vėl gali būti teikiamos savaitės pradžioje jau atmestos Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio kandidatūros į ministrus, laikinasis Aplinkos ministerijos vadovas sako, jog būtų tam pasirengęs.
„Istorija, kaip suprantu, nesibaigia, o kaip čia toliau viskas dėliosis, labai sunku pasakyti“, – žurnalistams trečiadienį sakė P. Poderskis.
„Kadangi (…) mano pozicija nepasikeitė nuo užpraeitos savaitės, ir aš manau, kad vadovauti Aplinkos ministerijai šiaip jau kažkam reikia, tai kol tęsis tas laikinumas, aš toliau vadovauju. Jeigu premjerė matytų mane būsimoje komandoje ir būčiau teikiamas, nematyčiau tame didelių problemų“, – pridūrė jis.
Kaip skelbta anksčiau, „aušriečiai“ į energetikos ministrus siūlė M. Jablonskį, o į aplinkos ministrus – iki šiol šiai ministerijai laikinai vadovaujantį P. Poderskį. Tiesa, šį pirmadienį G. Nausėda atmetė abi kandidatūras.
Trečiadienį „Nemuno aušros“ pirmininkas užsiminė, kad į aplinkos ir energetikos ministrus vėl gali būti pateiktos tos pačios kandidatūros. Pasak jo, galutinį sprendimą turės priimti partijos taryba.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą. Kol kas liko nepaskirti energetikos ir aplinkos ministrai.
Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus.
