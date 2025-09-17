STT pradėjus tyrimą dėl lėktuvų įsigijimo, ministerija tvirtina teikianti visą informaciją

„Suprantame, kad per 10 dienų, numatytų įstatymo, procesinio sprendimo priėmimui, Specialiųjų tyrimų tarnybai sudėtinga įvertinti duomenis, reikalaujančius specialiųjų žinių, todėl STT pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl karinių transporto orlaivių „Embraer“ C-390 įsigijimo, Krašto apsaugos ministerija teikė ir teiks visą reikiamą informaciją ikiteisminio tyrimo pareigūnams“, – nurodoma Eltai perduotame KAM komentare.
„Siekiant užtikrinti kuo efektyvesnį gynybos pajėgumų stiprinimą, tikimės kuo greitesnių sprendimų savo pareigas vykdžiusių krašto apsaugos sistemos darbuotojų ir sprendimą dėl siūlymo pradėti derybas priėmusios Valstybės gynimo tarybos narių atžvilgiu“, – tvirtina ministerija.
KAM priminė, kad pradėti derybas dėl trijų naujų karinių įmonės „Embraer“ C-390 transporto orlaivių įsigijimo šių metų birželį rekomendavo Valstybės gynimo taryba (VGT). Gavus Viešųjų pirkimų tarnybos leidimą vykdyti neskelbiamas derybas, buvo pradėtos derybos prisijungiant prie bendro orlaivių įsigijimo kartu su Nyderlandais.
„Šiuo metu derybos yra vykdomos ir jose siekiama gauti geriausias sąlygas. Sprendimai dėl įsigijimo finansavimo kol kas nėra priimti pilna apimtimi“, – nurodo KAM.
Anot ministerijos, VGT sprendimas dėl konkretaus karinės įrangos tiekėjo buvo priimtas, atsižvelgiant į karinį patarimą ir apėmė operacinių poreikių, techninių reikalavimų, sąnaudų, pramoninio bendradarbiavimo ir logistinių palaikymo galimybių vertinimą, pateikus oficialias užklausas 5-ioms įmonėms dėl rinkoje esančių ir gaminamų vidutinio dydžio karinių transporto orlaivių.
STT dėl orlaivių pirkimo pradėjo ikiteisminį tyrimą
STT trečiadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo.
Anot tarnybos, atsižvelgiant į krašto apsaugos įsigijimų svarbą, ikiteisminis tyrimas pradėtas, siekiant pašalinti iškeltas abejones ir atsakyti į klausimus dėl pirkimų procedūrų skaidrumo.
„Atliekant ikiteisminį tyrimą bus vertinamos orlaivių įsigijimo viešųjų pirkimų procedūrų aplinkybės“, – nurodo STT.
Įtarimai šiuo metu niekam nėra pareikšti.
Anot STT, braziliškų orlaivių įsigijimo aplinkybes nutarta tirti gavus Seimo narių pranešimą dėl galimai neskaidrių karinių lėktuvų įsigijimo bei įvertinus tai, kad pagal įstatyme numatytus patikrinimo terminus nėra galimybės surinkti visą vertinimui būtiną informaciją.
Kaip jau buvo skelbta, birželio 18 d. posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba pritarė KAM bei Gynybos resursų agentūros siūlymui plėsti Lietuvos kariuomenės oro pajėgas – planuojama jungtis prie grupės šalių ir derėtis dėl trijų „C-390 Millennium“ orlaivių įsigijimo iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Visgi, šio sprendimo kritikai – Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Giedrimas Jeglinskas ir jo pavaduotojas Laurynas Kasčiūnas – kreipėsi į STT, prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus „Embraer C-390 Millenium“ transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Politikai abejoja šio įsigijimo pagrįstumu ir KAM argumentais.
Jie taip pat nerimauja, kad galutinis tokio pirkimo naudos gavėjas yra Brazilija, kuri kartu su Rusija priklauso BRICS šalių blokui.
