STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų orlaivių įsigijimo

2025 m. rugsėjo 17 d. 15:46
Specialiųjų tyrimų tarnyba
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), nagrinėdama Seimo narių pranešimą dėl galimai neskaidrių karinių transporto orlaivių įsigijimo aplinkybių ir įvertinusi, kad pagal baudžiamojo proceso įstatyme numatytus patikrinimo terminus nėra galimybės surinkti visą objektyviam vertinimui būtiną informaciją, priėmė sprendimą šias aplinkybes toliau tirti pradėjus ikiteisminį tyrimą.
Atsižvelgiant į krašto apsaugos įsigijimų svarbą, ikiteisminis tyrimas pradėtas, siekiant pašalinti iškeltas abejones ir atsakyti į klausimus dėl krašto apsaugos pirkimų procedūrų skaidrumo. Atliekant ikiteisminį tyrimą bus vertinamos orlaivių įsigijimo viešųjų pirkimų procedūrų aplinkybės.
STT, kaip ikiteisminio tyrimo institucija, nevertina valstybės pasirinktos krašto apsaugos politikos ir politinių sprendimų – ar skiriamas finansavimas, įsigijimai yra teisingi ir pagrįsti ekonominiais, finansiniais, socialiniais ir kitokiais faktoriais.
Įtarimai šiuo metu niekam nėra pareikšti.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentas.
