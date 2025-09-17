Demokratų būstinėje – S. Skvernelio ir I. Ruginienės susitikimas: atskleidė, apie ką kalbėjosi

„Išgėrėm kavos su demokratais, pasišnekėjome apie daug dalykų. (...) Su buvusiu premjeru būsima premjerė tikrai turi ką aptarti. Taip pat neišvengiamai prasidėjo Seimo rudens sesija, tai tikrai kalbėsimės su visomis partijomis dėl svarbių Lietuvai sprendimų“, – po susitikimo demokratų būstinėje žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„(Tai – ELTA) tikrai ne derybinis procesas. Tai yra tiesiog kolegiškas, draugiškas susitikimas – aptarti svarbius klausimus. (...) Man svarbūs klausimai yra Vyriausybės programa ir jos įgyvendinimas“, – aiškino ji.
Paskirtoji premjerė taip pat pažymėjo, kad jos susitikimas su iš koalicijos išmestu S. Skverneliu nėra signalas įtampas valdančiųjų gretose keliančiam Remigijui Žemaitaičiui.
„Tai nei ženklas, nei ne ženklas. Kaip premjerė turiu kalbėtis su visomis Seimo frakcijomis apie daugelį dalykų“, – sakė ji.
Apie tai, jog susitiks su S. Skverneliu, I. Ruginienė žurnalistams patvirtino trečiadienį. Tačiau ji pažymėjo, kad su buvusiu koalicijos partneriu „susitarė išgerti kavos“.
„Dar neįvyko pokalbis, negaliu atsakyti, koks bus turinys“, – anksčiau teigė socialdemokratė, paklausta, ar nebus kalbama apie galimą darbą koalicijoje.
S. Skvernelis: galėtume paremti mažumos Vyriausybę
Su paskirtąja premjere Inga Ruginiene susitikęs Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis sako, kad „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis kelia chaosą valstybėje. Todėl, pasak politiko, jo vadovaujama partija būtų pasiryžusi paremti mažumos Vyriausybę.
„Išgėrėme kavos, pasikalbėjome apie valstybę, šiuos procesus, kurie vyksta. Man atrodo, kad sutampa mūsų pozicijos, kad kas vyksta – nėra normalu. Tai yra šantažas, reketas, nežinau, kaip tai galima pavadinti, bet tai tikrai nėra atsakingo požiūrio į valstybę demonstravimas“, – trečiadienį žurnalistams po susitikimo su paskirtąja premjere teigė S. Skvernelis.
„Emocijos yra emocijomis, bet jeigu iš tiesų iškils klausimas, kad reikia gelbėti, padėti ir išvengti tokio chaoso, koks yra dabar – mes galėtume paremti tą pačią mažumos Vyriausybę“, – akcentavo jis.
Tuo metu paklaustas, ar demokratai svarstytų grįžti į koaliciją, jei tokio kvietimo sulauktų iš socialdemokratų, S. Skvernelis tikino, kad šis klausimas dar ankstyvas.
„Manau, kad tai per ankstyvas klausimas. Tačiau jeigu reikėtų kalbėti apie tai, kad valstybę reikia pabandyti išgelbėti nuo šio chaoso, kurį sukėlė socialdemokratų pasirinkimas „Nemuno aušros“, kaip partnerės – paramos variantų yra įvairių“, – dėstė demokratų lyderis.
„Jeigu toks pasiūlymas kažkada būtų, galėtume kalbėtis. Šiandien dar tikrai yra anksti, apie tai kalbos nebuvo. Gal dar susitars dabartiniai koalicijos partneriai“, – pabrėžė jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą – šiuo metu jame yra 12 pavardžių
Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus. Seimo narys Robertas Puchovičius nurodė, kad ketinama siūlyti į pareigas partijai priklausančius pretendentus. Visgi, kol kas kandidatų „aušriečiai“ nėra pateikę.
Saulius SkvernelisInga RuginienėDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“
