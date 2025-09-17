Vyriausybės dramoje – „Nemuno aušros“ žingsnis: atskleidė, kada bus aiškūs kandidatai į ministrus

Anot „Delfi“, apie šį sprendimą žurnalistams trečiadienio vakarą pranešė „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis.
„Įvyko valdyba, valdyba turi preliminarų sprendimą arba bent jau nuomonę, ką kalba skyriai. Rytoj po pietų turėtų suplaukti iš visų skyrių nuomonė apie tai, ką valdyba siūlo, ir po pietų rytoj penktą valandą bus rezultatas“, – komentavo „Nemuno aušros“ lyderis R. Žemaitaitis.
Kaip skelbiama portalo publikacijoje, remiantis šaltinių informacija, kandidatų į ministrus pavardės esą jau yra žinomos, tačiau nėra viešinamos. Dėl šių kandidatūrų pasisakys partijos skyriai.
„Nemuno aušros“ lyderis pakartojo, kad, jeigu nebus patvirtinti kandidatai į ministrus, tuomet valdančiosios koalicijos sutartis nutrūks.
„Konservatoriai ir kiti labai nori, kad mes išeitume. Jeigu nebus sprendimo, ir nebus patvirtinami ministrai, natūralu, kad sutartis nutrūksta“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas Gitanas Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą – šiuo metu jame yra 12 pavardžių
Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus. Seimo narys Robertas Puchovičius nurodė, kad ketinama siūlyti į pareigas partijai priklausančius pretendentus. Visgi, kol kas kandidatų „aušriečiai“ nėra pateikę.
