Akmenės merui V. Mitrofanovui pareikšti įtarimai „čekiukų“ byloje

2025 m. rugsėjo 18 d. 15:18
Ingrida Steniulienė
Dar papildyta
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ketvirtadienį ikiteisminiame tyrime dėl galimo savivaldybių tarybos narių piktnaudžiavimo pareiškė įtarimus buvusiam Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariui ir dabartiniam merui socialdemokratui Vitalijui Mitrofanovui.
Kaip pranešė STT, jam pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piktnaudžiavimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimu jais.
V. Mitrofanovas Eltai pripažino apsilankęs STT, kur jam buvo pareikšti įtarimai. Jis sakė, kad parodymų kol kas nedavęs, nes norįs susipažinti su įtarimais.
Meras sakė kaltės nepripažįstantis.
„Žiūrėsim į tą visą bardaką, aš kaltės tikrai nejaučiu ir nepripažįstu. Aš nesu kaltas. Nėra nei tyčios, nes kaltės. Labai keista, kad po Aukščiausiojo Teismo bylų, po išteisinimų vyksta šie procesai“, – Eltai sakė V. Mitrofanovas.
V. Mitrofanovas, 2019–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario ir mero pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė jo, kaip tarybos nario išmokų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas.
Tokiu būdu buvęs tarybos narys galimai apgaule įgijo 4 tūkst. 128 eurų. Politikas sako, kad minėtus pinigus grąžino maždaug prieš dvejus metus.
Meras jau sustabdė savo narystę Socialdemokratų partijoje, kaip įpareigoja partijos statutas.
Sulaukęs įtarimų V. Mitrofanovas iš mero posto nesitrauks.
„Gal man ir su žmona išsiskirti, nes ji gyvena su nusikaltėliu , įtarimai pateikti?“, – šmaikštavo V. Mitrofanovas.
Šiuo metu STT atlieka ikiteisminius tyrimus dėl 36 savivaldybių galimai netinkamo savivaldos lėšų panaudojimo.
