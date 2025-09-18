F. Jansonas: koalicijos partijų lyderiai bei paskirtoji premjerė prašo susitikimo su prezidentu

„Prezidentas yra gavęs koalicijos partijos lyderių prašymą susitikti su jais ir paskirtąja premjere Inga Ruginiene“, – Eltai sakė F. Jansonas.
Kaip skelbta anksčiau, Ingos Ruginienės formuojamoje Vyriausybėje vis dar trūksta energetikos ir aplinkos ministrų. „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis trečiadienį pareiškė, jog šioms pozicijoms užimti prezidentui veikiausiai vėl bus teikiamos savaitės pradžioje atmestos Mindaugo Jablonskio ir Povilo Poderskio pavardės.
Tiesa, paskirtoji premjerė tikina, jog antrą kartą šalies vadovui tų pačių pavardžių nebeteiks.
Savo ruožtu G. Nausėdos vyriausiasis patarėjas dviejų ministrų vis dar nepateikusį „Nemuno aušros“ lyderį pavadino teroristu ir pabrėžė, kad šalies vadovas G. Nausėda tokiam spaudimui nepasiduos.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę prezidentas G. Nausėda patvirtino nepilnos sudėties Ministrų kabinetą – šiuo metu jame yra 12 pavardžių
Antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis nurodė, kad „aušriečiai“ teiks naujus kandidatus į ministrus. Seimo narys Robertas Puchovičius nurodė, kad ketinama siūlyti į pareigas partijai priklausančius pretendentus. Visgi, kol kas kandidatų „aušriečiai“ nėra pateikę.
