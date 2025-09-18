Po vizito pas G. Nausėdą – pasikeitęs R. Žemaitaičio tonas ir palikta mįslė

Politikai tarėsi dėl dviejų be vadovų likusių „Nemuno aušrai“ pagal koalicinę sutartį priklausančių Energetikos ir Aplinkos ministerijų. Ir ar apskritai dar yra galimybių toliau dirbti tokiu sąstatu.
Į susitikimą R.Žemaitaitis nešėsi ir kandidatų į ministrus pavardes. Lrytas žiniomis, jų iš viso buvo keturios – tiek partinių, tiek nepartinių.
„Daug ką pakalbėjome, daug padiskutavome. Iš tikrųjų manau, kad įvyko labai konstruktyvus, labai geras pokalbis. Dabar grįšime į bendruomenes su tam tikrais sprendimais, su tam tikrais pamąstymais ir bus matyt“, – po susitikimo kalbėjo R.Žemaitaitis.
Jis patvirtino, kad G.Nausėdai pateikė pavardes, tačiau neatskleidė, kokias.
„Sutarėme, kad neįvardysime šiandieną. Koalicijos partneriai ir prezidentas yra informuoti, mes pasidalinome mintimis, kas galėtų būti, ir, matyt, jau kitą savaitę, ko gero (paaiškės, – Lrytas)“, – nurodė „aušrietis“.
„Mes sutarėme, kad kol kas viešai nekomentuojame apie kandidatus, pakomentuosime kitą savaitę. Jūs juos pamatysite dekrete, kai jau bus suderinta su prezidentu, kai prezidentas susitiks su kandidatais, premjerė susitiks su kandidatais, tada jūs ir pamatysite“, – kartojo jis.
R.Žemaitaitis taip pat neatskleidė, ar tarp pateiktų kandidatų yra partinių asmenų: „Kai susitiks premjerė su kandidatais, jūs juos ir pamatysite – partiniai, nepartiniai. Tegul būna paslaptis.“
Dėl to, kad kandidatai pateikti taip vėlai, anot politiko, kitą savaitę, antradienį, ko gero, dar neįvyks planuotos paskirtųjų ministrų ir premjerės priesaikos Seime. Tačiau Vyriausybės programą „Nemuno aušra“ žada palaikyti.
R.Žemaitaitis taip pat neatskleidė, koks yra Energetikos ministerijos likimas ir ar pavyko jo norimi mainai. Šio klausimo nekomentavo ir M.Sinkevičius.
„Lietuvai. Lietuvos žmonėms“, – mįslingai kalbėjo M.Sinkevičius, paklaustas, kam atiteks ši ministerija.
Paprašytas patikslinti, ar ji vis dar priklausys „Nemuno aušrai“, socialdemokratų lyderis tik tarstelėjo, kad tai esą „parodys laikas“.
„Davėm tylos įžadus“, – toliau slapukavo M.Sinkevičius.
Paklaustas, ar R.Žemaitaičio pasiūlyti kandidatai tiko, M.Sinkevičius teigė per mažai juos pažįstantis: „Apskritai apie juos kalbėti dar anksti. Jie buvo įvardyti, bet sutarėme, kad niekam nieko neaiškinsime. Kol kas nespėliokime. Prezidentas juos įvertins atėjus laikui.“
O premjerė I.Ruginienė ar juos įvertins?
„Premjerė taip pat dalyvavo posėdyje ir išgirdo pavardes“, – atsakė M.Sinkevičius.
Tuo pačiu socialdemokratų lyderis patvirtino R.Žemaitaičio žodžius, kad ministrų priesaikų bus galima tikėtis tik spalio mėnesį.
„Turime laiko, norime susidėlioti pilnos apimties Vyriausybę. Ir Vyriausybės programa gali grįžti tobulinimui. Visokie procesai gali įvykti. Greičiausiai nerealu turėti sprendimus kitą savaitę“, – pripažino jis.
Tiesa, dėl vieno klausimo M.Sinkevičius atrodė užtikrintas – paklaustas, ar šios sudėties koalicija tikrai bus, socialdemokratas kalbėjo tvirtai: „Bus“.
Valstiečių lyderis A.Veryga tvirtino, kad vasaros pabaigoje suformuota koalicija negriūva. Pasak politiko, kol kas apie tai kalbėti anksti, mat valdančioji dauguma ir Ministrų kabinetas tebėra formuojami.
„Man nepasirodė, kad ji yra ant iširimo ribos, nes ji vis dar tebėra formavimo procese, nes Vyriausybė iki šiol tebėra formuojama. Kai ji susiformuos, pradės dirbti, tada gal ir galėsime mes kalbėti, kad čia kažkas gali iširti“, – komentavo A.Veryga.
Politikas taip pat teigė negalįs atsakyti, ar siekiant išspręsti koalicijoje kilusius nesutarimus dėl Vyriausybės, partneriai keisis ministrų portfeliais: „Negaliu pasakyti šiandien. Viskas priklausys nuo to, ar tiks kandidatai, ar netiks, kokie bus premjerės vertinimai.“
Paklaustas, ar būtų linkęs keisti kurią nors iš Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai deleguotų ministerijų, politikas pažymėjo, kad nieko negalima atmesti.
„Nežinau, bet nieko negali atmesti gyvenime. Ką gali žinoti“, – sakė jis.
Po susitikimo – LSDP valdybos posėdis
O paskirtoji premjerė I.Ruginienė apskritai nedavė jokio komentaro, iš Prezidentūros išėjo per kitą išėjimą, nei laukė žurnalistai.
Ji iškart nuskubėjo į „socdemų“ valdybos posėdį, kuriame aptarinėjami susitikimo rezultatai.
Pasitiko su desertais
Ketvirtadienį Prezidentūroje – susitikimas, galintis nulemti įtampų drebinamos valdančiosios koalicijos ateitį. O Prezidentūros atstovai pasirūpino, kad susitikimas būtų bent kiek saldesnis: ant stalo – po desertą ir sausainiai, sulčių ir vandens buteliukai.
Paskirtajai premjerei I.Ruginienei sutartu laiku atvykus į Prezidentūrą, išsirikiavę jau laukė koalicijos partneriai R.Žemaitaitis ir A.Veryga, taip pat socialdemokratų vedlys M.Sinkevičius.
„Pagal ūgį ar pagal smūgį?“ – juokavo M.Sinkevičius, spręsdamas, kaip laukdami G.Nausėdos eilutėje sustos koalicijos partneriai.
Mat susirinkę valdantieji dar apie dešimt minučių turėjo pamindžikuoti, kol pasirodė prezidentas – paskirtoji premjerė I.Ruginienė pokštavo su M.Sinkevičiumi ir A.Veryga, tačiau R.Žemaitaičio veide – įtampa: kol kolegos kalbėjosi, jis išliko tylus.
Galiausiai pasirodęs prezidentas politikams paspaudė rankas, o R.Žemaitaičiui dar ir skyrė klausimą.
„Ginklo neturite?“ – šalies vadovas juokais paklausė R.Žemaitaičio, o tai pastarąjį pralinksmino.
„Ne, prezidente. Šiandien daug lengviau“, – patikino R.Žemaitaitis.
Šios pastabos – dėl to, kad prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas ultimatumus keliantį R.Žemaitaitį trečiadienį pavadino teroristu.
Kai visi susėdo prie stalo, G.Nausėda patikino, kad juokai – tik prieš kameras.
„Prieš kameras juokausime, bet paskui labai rimtai kalbėsime“, – patikino prezidentas.
