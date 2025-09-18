Iš S. Skvernelio – provokuojantis klausimas K. Budriui dėl R. Žemaitaičio

Partijos pirmininkas Saulius Skvernelis laikinai pareigas einančio ministro teiravosi, kaip šis ketina tęsti dabartinę užsienio politiką, kaip dalis koalicijos partnerių turi kitokį požiūrį, ir kaip jis valdys riziką užsienio vizituose, kai vienas iš valdančiosios koalicijos partnerių užsienio valstybėse, ypač JAV, yra žinomas dėl savo antisemitinių pasisakymų.
„Jūs minėjote Seimo vieningumą dėl užsienio politikos, saugumo tęstinumo. Tik noriu akcentuoti, kad tas vieningumas su naujos koalicijos partneriais nėra toks garantuotas, koks buvo anksčiau, ir net ta pati Užsienio politikos tęstinumo rezoliucija, jeigu būtų priiminėjama tos sudėties, kokios dabar yra koalicija, tai daugumos nebūtų surinkusi“, – įsitikinęs S.Skvernelis.
Demokratų vedlys tikino, kad opozicija padės ministrui visais nacionalinio saugumo klausimais, tačiau taip pat nurodė, kad už programą balsuoti negalės.
„Kaip manote valdyti tas rizikas, nes tikrai yra valdančiojoje daugumoje bent dvi frakcijos, kuriose yra pro-rusiškų, pro-baltarusiškų politikų, kurie ir Ukrainą žemina, ir kaltina Ukrainą, kad vyksta karas. Kad Lietuva remia, irgi reiškiami priekaištai“, – vardijo S.Skvernelis.
Be to, S.Skvernelis aiškino, kad K.Budrio, kaip valstybės pareigūno, reputacija yra ideali, o tam kelia iššūkį koalicijos partneris R.Žemaitaitis.
„Ar jums nekelia diskomforto, kada kažkur užsienio formatuose, net ir neformaliai, jums reikės pasisakyti, kad jūs esate koalicijoje su žmogumi, kurį JAV departamentas yra įtraukęs į atskiras atmintines, kas jis toks yra. Visi pareigūnai, bent jau JAV, per kiekvieną susitikimą tas atmintines turės“, – kalbėjo S.Skvernelis.
K.Budrys pabrėžė, kad užsienio politikos įgyvendinimas yra Vyriausybės ir prezidento atsakomybė, o tai ir išliks, nors, kaip pripažino politikas, parlamento parama, pavyzdžiui, įvairiomis rezoliucijomis, yra labai svarbi.
„Taip, Lietuvai yra papildoma našta paneigti nuogąstavimus dėl mūsų nuostatų savo istorijos atžvilgiu, savo nuostatų kovojant su antisemitizmu, ksenofobija, visos formos neapykanta“, – kalbėjo K.Budrys.
Ministras nurodė tikintis, kad Vyriausybė artimiausiu metu pabaigs rengti atitinkamą programą, kurią Lietuva vėluoja pristatyti Europos Sąjungai, o tai esą bus dar vienas įrodymas, kad Lietuva yra aiškiame kelyje „ir niekas nekliba“.
„Dėl atskirų politikų komentarų valdančiojoje daugumoje, taip, žinoma, tai yra papildomas veiksnys kelti tą klausimą. Taip, esu sulaukęs (klausimų – Lrytas) – ir anksčiau sakiau, kad ketiname su tuo dirbti. Mano atsakymas yra tai, kad parlamente įvairių diskusijų būna, bet žiūrėkite, ką daro Vyriausybė, prezidentas ir čia jokių abejonių nėra“, – aiškino K.Budrys.
„Pakankamai turime daug įrankių suvaldyti rizikas, jas sumažinti“, – pridūrė jis.