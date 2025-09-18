N. Grunskienė: šiuo metu vykdoma daugiau nei 10 ikiteisminių tyrimų dėl veikimo prieš Lietuvą

„Ikiteisminių tyrimų dėl šnipinėjimo, teroro aktų ar veikimo prieš Lietuvą mes turime (…) daugiau nei dešimt“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė generalinė prokurorė.
Pasak N. Grunskienės, tokio pobūdžio tyrimų vis daugėja, o įtariamųjų ratas juose plečiasi.
Prokuratūros vadovė tvirtino, kad pastaruoju metu padažnėję gaisrai atliekų tvarkymo įmonėse bei kituose pramoninės infrastruktūros objektuose su galimu veikimu prieš Lietuvą nėra susiję.
Generalinė prokuratūra ir Lietuvos kriminalinės policijos biuras trečiadienį pranešė, kad teisėsauga išaiškino asmenų grupę, organizavusią ir planavusią įvykdyti keturis teroro aktus skirtingose Europos valstybėse.
Atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl labai sunkių nusikaltimų, tai yra dėl organizuotos teroristinės grupės veiklos ir teroro aktų. Šis tyrimas yra susijęs su siuntomis, kuriose buvo įtaisyti savadarbiai sprogstamieji-padegamieji užtaisai.
Nustatyta, kad 2024 m. liepos 19 d. Lietuvos pilietis A. Š. (gim. 1973 m.), veikdamas kartu su bendrininkais, pasinaudojo „DHL“ bei „DPD“ bendrovių tarptautinių siuntų pristatymo ir transportavimo paslaugomis ir iš Vilniaus į įvairias Europos valstybes išsiuntė 4 siuntas su savadarbiais sprogstamaisiais-padegamaisiais užtaisais. Dvi iš šių siuntų buvo adresuotos ir „DHL“ krovininiais lėktuvais išsiųstos į Jungtinę Karalystę, kitos dvi – adresuotos ir išsiųstos į Lenkiją „DPD“ krovininiais vilkikais.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad nurodytus nusikaltimus organizavo ir jų įgyvendinimą koordinavo Rusijos Federacijos piliečiai, siejami ir turintys ryšių su Rusijos Federacijos karinėmis žvalgybos tarnybomis.
Anot prokuratūros, keli nusikaltimų įvykdymo koordinatoriai taip pat yra tiesiogiai susiję su bandymu įvykdyti teroro aktą 2024 m. gegužės 9 d. Vilniuje, kuomet buvo padegtas prekybos centras „IKEA“ .