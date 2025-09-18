Po N. Grunskienės kreipimosi į Seimą T. Martinaitis ir E. Sabutis sutiko naikinti teisinį imunitetą supaprastinta tvarka

Šiuos politikus norima patraukti baudžiamojon atsakomybėn „čekiukų“ bylose.
Generalinei prokurorei pristačius kreipimąsi dėl T. Martinaičio imuniteto panaikinimo, parlamentaras paprašė Seimo jo atžvilgiu nesudaryti laikinosios tyrimo komisijos – politikas sutiko naikinti neliečiamybę supaprastinta tvarka.
„Tikiu, pasitikiu teisine sistema. Komisijos sukurti nepageidauju“, – sakė T. Martinaitis.
Tą patį padarė ir kitas „čekiukų“ byloje figūruojantis socdemų atstovas, laikinasis susisiekimo ministras E. Sabutis.
Išklausius generalinio prokuroro pranešimą dėl Seimo nario patraukimo baudžiamojon atsakomybėn, sprendžiama, ar sudaryti tyrimo komisiją dėl parlamentaro imuniteto panaikinimo. Vėliau Seimas balsuoja dėl komisijos išvados.
Parlamentaras, kurį siekiama patraukti baudžiamojon atsakomybėn, teisinės neliečiamybės gali atsisakyti ir supaprastinta tvarka.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
