R. Žemaitaitis sarkastiškai įvertino I. Ruginienės susitikimą su S. Skverneliu

„Šiandien logiškiausias sprendimas būtų sukeisti tas ministerijas – man atrodo, įtampos pasibaigtų per penkias minutes. Jeigu kažkam skauda širdį, kad „Nemuno aušrai“ priklauso Energetikos ministerija, sukeiskime su kita ministerija ir, man atrodo, po penkių minučių išeis balti dūmai“, – aiškino R.Žemaitaitis.
Valdančiosios koalicijos lyderiai ketvirtadienį popiet susitinka su prezidentu Gitanu Nausėda.
R.Žemaitaitis nurodė, kad prezidentui ketvirtadienį bus nešamos naujų kandidatų pavardės, tiesa, gali būti ir jau atmestų, nes partijos skyriai esą rašė ir juos.
„Skyriai šalia įrašo ir M.Jablonskio pavardę“, – teigė jis.
Įvertino susitikimą su demokratais
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė trečiadienį buvo susitikusi su iš koalicijos jau išmestos Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininku Sauliumi Skverneliu. Pats R.Žemaitaitis teigė tokį susitikimą vertinantis „labai pozityviai“.
„Turiu labai gerą atmintį, prisimenu tuos rugpjūčio mėnesio apsižodžiavimus ir matau, kaip mano buvusi kolegė, bičiulė Agnė (Širinskienė – Lrytas) toje koalicijoje dalyvautų. Tai aš jau tą matau. Norėčiau labai pažiūrėti.
Ypatingai po paskutinių postų apie socialinės apsaugos ministrę kur kalba, finansų ir visus kitus. Norėčiau matyti, kaip čia kažkas prie tos tribūnėlės raitytųsi. Su mielu noru, tada eisiu spragėsių pirkti ir didelį kokakolos butelį“, – ironizavo R.Žemaitaitis.
Paklaustas, ar jam neatrodo, kad I.Ruginienės susitikimas su demokratais buvo priemonė paveikti jį patį, R.Žemaitaitis tikino, kad jo paveikti nereikia.
„Jau praeitą ketvirtadienį reikėjo šitą klausimą pabaigti. Negali šis klausimas vykti taip ilgai. Arba einame į Estijos modelį, kur šešis mėnesius nebuvo Vyriausybės, arba einame į pirmalaikius rinkimus. Baikite, reikia dirbti“, – sakė „aušriečių“ vedlys.
Prezidentas įsileis „teroristus“?
R.Žemaitaitis sureagavo ir į prezidento patarėjo Frederiko Jansono žodžius, kai šis prilygino ultimatumus keliantį R.Žemaitaitį su teroristu.
„Matote, yra didžiausia problema, kad pagal Vadovybės apsaugos tarnybos aprašą asmenys, kurie įtariami terorizmu, negali būti įleidžiami į viešuosius valstybinius objektus. Nežinau, kaip Prezidentūra turės patikrinti mus“, – juokėsi jis.
Tačiau R.Žemaitaitis patikino, kad neturės pastabų Prezidentūrai dėl komunikacijos jo atžvilgiu.
„Prezidentas yra suaugęs žmogus. Jis renkasi tokį komunikacijos lauką, kokį pats nori jį matyti“, – aiškino jis.
Visgi, tuo pačiu R.Žemaitaitis patikino, kad jeigu jis pats būtų taip pasakęs ant kažko, turėtų „dešimt bylų ir 30 etikos komisijos tyrimų“.
„Kam negalima, o kam galima“, – komentavo jis.
„Visi prisišnekame, o po to vėl prie to paties puodo atsisėdame. Kai buvo G.Paluckas, tai bent bulkučių duodavo pavalgyt, tada ramiai visi išeidavome, o dabar reikės dėrėtis“, – pridūrė R.Žemaitaitis.
