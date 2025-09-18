Lrytas Premium prenumerata tik
Seimas svarstys įstatymo pataisas dėl žurnalistų apsaugos nuo nepagrįsto teisminio persekiojimo

2025 m. rugsėjo 18 d. 16:23
Seimas ketvirtadienį po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis siekiama veiksmingiau apsaugoti žiniasklaidos atstovus nuo nepagrįsto teisminio persekiojimo už kritiką.
Kaip pranešė Teisingumo ministerija, teisės aktų pakeitimais siekiama užtikrinti efektyvią asmenų, kurie užsiima visuomenine veikla apsaugą nuo akivaizdžiai nepagrįstų ieškinių (SLAPP).
Anot laikinojo teisingumo ministro Rimanto Mockaus, teisminis procesas negali tapti žiniasklaidos atstovų bauginimo ir užtildymo įrankiu.
Ministras R. Mockus pabrėžia, kad Europos Komisijos Europos demokratijos veiksmų plano duomenys atskleidžia, jog SLAPP ieškiniai, kuriais siekiama cenzūruoti, įbauginti ir nutildyti kritikus juos apkraunant teisinės gynybos išlaidomis, yra vis dažniau naudojami prieš žurnalistus ir kitus viešą interesą saugančius subjektus.
Kaip nurodo Teisingumo ministerija, teisės aktų pataisomis siūloma pagreitinti SLAPP ieškinių nagrinėjimą, numatant, kad jie būtų išnagrinėti ir priimtas sprendimas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo dienos.
Taip pat siūloma, kad tokiose bylose teismas turėtų teisę savo iniciatyva rinkti įrodymus, spręsti su laikinosiomis apsaugos priemonėmis susijusius klausimus. Taip pat
Įstatymų pataisomis siūloma fiziniams ir juridiniams asmenims, prieš kuriuos pradėtas teismo procesas dėl jų užsiėmimo visuomenine veikla, suteikti teisę teismo prašyti atlyginti jų patirtus nuostolius.
Ministerija tikisi, kad naujasis reglamentavimas leis užtikrinti Europos Sąjungos Apsaugos nuo strateginių ieškinių dėl visuomenės dalyvavimo direktyvos nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę.
Jei Seimas pritars šioms pataisoms, jos įsigaliotų nuo 2026 m. gegužės 7 d.
