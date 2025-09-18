STT pradėjus tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo – L. Kasčiūno reakcija

„Aš manau, kad jis (pirkimo procesas – ELTA) turėtų būti sustabdytas, kol vyksta ikiteisminis tyrimas“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė politikas.
„Vis tik formuojasi nauja Vyriausybė ir bus nauja ministrė pirmininkė, kuri turėtų iš naujo įvertinti, ar šitas pirkimas yra tai, ko šiandien reikia Lietuvai“, – pridūrė jis.
L. Kasčiūno teigimu, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas (NSGK) jau buvo iškėlęs siūlymą nukelti šių orlaivių pirkimą iki tol, kol Lietuvoje bus suformuota pilno operacinio pajėgumo divizija. Tai, konservatorių pirmininko teigimu, būtų išmintingas žingsnis.
„NSGK, mano požiūriu, pasiūlė išmintingą sprendimą nukelti šitą pirkimą po to, kai bus suformuota pilno operacinio pajėgumo Lietuvos divizija, o ji planuojama būti suformuota 2030 m.“ – kalbėjo parlamentaras.
Jis sakė neatmetantis galimybės, jog nesiimant atitinkamų veiksmų, susijusių su braziliškų lėktuvų pirkimu, NSGK gali pateikti siūlymą sustabdyti šį procesą.
„Manau, NSGK gali pasiūlyti tai padaryti, nes tai yra logikos reikalas“, – akcentavo parlamentaras.
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienį STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl braziliškų karinių lėktuvų įsigijimo. Juo siekiama pašalinti iškeltas abejones ir atsakyti į klausimus dėl pirkimų procedūrų skaidrumo.
Anot tarnybos, braziliškų orlaivių įsigijimo aplinkybes nutarta tirti gavus Seimo narių pranešimą dėl galimai neskaidrių karinių lėktuvų įsigijimo bei įvertinus tai, kad pagal įstatyme numatytus patikrinimo terminus nėra galimybės surinkti visą vertinimui būtiną informaciją.
ELTA primena, kad birželio 18 d. posėdžiavusi Valstybės gynimo taryba pritarė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) bei Gynybos resursų agentūros siūlymui plėsti Lietuvos kariuomenės oro pajėgas – planuojama jungtis prie grupės šalių ir derėtis dėl trijų „C-390 Millennium“ orlaivių įsigijimo iš Brazilijos bendrovės „Embraer Defense & Security“.
Visgi, šio sprendimo kritikai kreipėsi į STT, prašydami ištirti, ar įsigyjant braziliškus „Embraer C-390 Millenium“ transportinius lėktuvus nebuvo pažeisti pirkimus reglamentuojantys teisės aktai. Politikai abejoja šio įsigijimo pagrįstumu ir KAM argumentais.
Jie taip pat nerimauja, kad galutinis tokio pirkimo naudos gavėjas yra Brazilija, kuri kartu su Rusija priklauso BRICS šalių blokui.